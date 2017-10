Tunisianul împușcat la Paris fusese expulzat din România în 2011

Apar informații noi legate de cetățeanul tunisian care a fost împușcat mortal joi la Paris după ce a intrat într-o secție de poliție înarmat cu un cuțit. Potrivit Digi24.ro, Tarek Belgacem a stat în țara noastră nu mai puțin de 6 luni pe parcursul anului 2011.Cetățeanul tunisian a venit în România la începutul anului 2011 și a depus o cerere de azil. Autoritățile române au avut suspiciuni cu privire la datele și profilul cetățeanului tunisian așa că l-au pus sub pază într-un centru pentru refugiați. Cetățeanul tunisian a fost tot timpul sub paza autorităților române.Mai mult, în vara anului 2011, 6 luni mai târziu, statul român a decis să-i interzică lui Tarek Belgacem intrarea în țara noastră vreme de 5 ani și l-a trimis în țara de origine, Tunisia, sub escortă.Foarte important: toate celelalte state europene prin care a trecut, cu excepția Franței, au primit informații de la autoritățile române despre acest cetățean.