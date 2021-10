Tulcea: Primăria a inaugurat un semnal luminos la intrarea în municipiu

"Lansăm un parteneriat care să producă dezvoltare în primul rând oraşului şi mediului înconjurător, dar şi un concurs. Vrem să punem în valoare lacul Zaghen şi am înfiinţat un grup de lucru pentru a duce mai departe ceea ce a început demult prin renaturarea acestei zone şi dezideratul moştenit de la Ivan Patzaichin, canalul olimpic de caiac canoe pe care-l dorim în apropiere de lac", a declarat primarul Ştefan Ilie, în timpul evenimentului.



Grupul de iniţiativă pentru zona Zaghen a fost constituit în urmă cu trei săptămâni şi este format atât din reprezentanţi ai autorităţii locale, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), cât şi din reprezentanţii ai societăţii civile.







"Vom fi alături de Primărie pentru a găsi cele mai bune soluţii de valorificare durabilă a zonei", a afirmat guvernatoarea Rezervaţiei, Atena Groza.



La rândul său, cofondatorul Asociaţiei Ivan Patzaichin-Mila 23, Teodor Frolu, a subliniat că amenajarea zonei a fost un efort comun.



"Există deja un început de colaborare, pentru că Primăria a sprijinit cu revopsirea şi amenajarea, un operator privat a făcut balconul de promenadă, noi am contribuit cu partea de concept şi am îmbrăcat semnul în lemn să dăm o perspectivă ecologică zonei. Este un exemplu de cum societatea civilă şi administraţia publică pot să lucreze împreună şi să transforme un gest mic care dă bine într-un proiect foarte mare şi foarte important", a spus Teodor Frolu.



De asemenea, medicul veterinar Antal Boncoi, care la începutul anului a atras atenţia pe facebook asupra dezinteresului autorităţilor care administrează zona, a susţinut că situaţia nu s-a schimbat între timp.



"Mă bucur foarte mult că văd în sfârşit o colaborare între ARBDD şi Primărie şi că toată lumea a fost de acord cu proiectul de dezvoltare a acestei zone. (...) Situaţia e cam la fel (ca în februarie 2021, n.red.), pentru că sunt nişte probleme foarte serioase care nu se pot rezolva foarte repede. Din păcate, lucrurile nu se pot rezolva printr-o mişcare de forţă în două zile, dar am speranţa că se vor rezolva", a afirmat Antal Boncoi.

Primăria municipiului Tulcea a lansat, marţi seara, mesajul luminos de pe monumentul care marchează intrarea în oraş dinspre Mahmudia, substantivul "armonie" fiind în opinia iniţiatorilor relevant pentru comunitatea tulceană.Potrivit Agerpres, Primarul municipiului Tulcea, Ştefan Ilie, a amintit că evenimentul a fost programat să se desfăşoare în cadrul festivalului Rowmania din acest an, dar a fost anulat după moartea lui Ivan Patzaichin.