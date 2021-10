Tulcea: Personalități grecești prezentate publicului, la Casa Avramide

Ambasadoarea Republicii Elene în România, Sofia Grammata, a inaugurat, vineri seara, la Casa Avramide din Tulcea, o expoziţie în aer liber cu personalităţi de origine elenă care şi-au lăsat amprenta asupra vieţii din România.Expoziţia este organizată cu ocazia celebrării a 200 de ani de la Războiul de Independenţă al Greciei, la iniţiativa Asociaţiei Culturale Elene "Nosos", în cooperare cu Uniunea Elenă din România, Camera de Comerţ a României şi Camera de Comerţ a Greciei."Tulcea este unul din cele nouă oraşe care găzduiesc această expoziţie. Au fost două motive principale care ne-au adus aici, istoria grecilor din Tulcea şi faptul că oraşul acesta are potenţial turistic. Grecia fiind o ţară turistică, am stabilit împreună cu primarul oraşului să promovăm cooperarea în domeniul turismului între Grecia, Ambasada Republicii Elene şi Primăria municipiului Tulcea. Credem că promovarea acestei expoziţii prin pagina web a ambasadei promovează de asemenea Tulcea în rândul operatorilor de turism din Grecia", a declarat presei, la finele vernisajului, ambasadoarea Sofia Grammata.Potrivit Agerpres, următorul pas în promovarea cooperării în domeniul turismului va depinde de situaţia sanitară, dar şi de turişti, în opinia sa.În timpul vernisajului, ambasadoarea Republicii Elene în România a anunţat că pe data de 14 decembrie, la Institutul Francez din Bucureşti va avea loc vernisajul expoziţiei "Rădăcini greceşti ale influenţei franceze în România"."Aceste influenţe au fost greceşti prin intermediul fanarioţilor", a precizat ambasadoarea.Potrivit sursei, un eveniment similar are loc în această perioadă în satul Izvoarele, expoziţiile fiind deschise publicului timp de două săptămâni. Ulterior, ele vor fi itinerate la Brăila şi Galaţi.