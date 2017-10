Tucan vrea să atragă în Năvodari investiţii de sute de milioane de euro

Tucan vrea să atragă în Năvodari investiții de sute de milioane de euro

Ştire online publicată Luni, 26 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

- De ce considerați că sun-teți potrivit pentru funcția de primar al orașului Năvodari? - Dacă nu credeam că sunt potrivit pentru funcția de primar al Năvodariului nu aș fi candidat; dacă îmi dau seama că pot să fac un lucru mă apuc de el, dacă nu, mă gândesc în alt sens și mai bine renunț. Îmi place, în general, să fac lucrurile să funcționeze, nu doar așa, ca să mă aflu în treabă. Nu-mi plac răspunsurile stereotipe de genul „Vreau să fiu primar pentru că sunt un bun manager sau pentru că o administrație…”. Bla, bla, bla… Nu! Oamenii trebuie să fie convinși că sunt în stare, acolo unde acționează, să lase ceva în urma lor. Mi-a plăcut să am succes și în viața de zi cu zi, și în viața de familie și în planul afacerilor. Năvodari este pentru mine o provocare maximă pe care o tratez cu foarte mare seriozitate. Este un oraș care merită să fie din ce în ce mai atractiv pentru investitori, să fie atractiv pentru tinerii care trăiesc acolo și care n-ar trebui să mai fie nevoiți să îl părăsească și, nu în ultimul rând, este un oraș care are tot ce îi trebuie pentru a deveni un punct important pe scena turistică și economică a României. În prezent, este unul dintre cel mai văduvite orașe, din păcate. În Năvodari avem foarte multe probleme astăzi, pe care, însă, cu foarte multă perseverență, muncă și o echipă extrem de hotărâtă, le putem rezolva. „Nu cred în promisiuni, cred în lucruri palpabile“ - Cu ce proiecte veniți? - Primul lucru care trebuie făcut este un cadastru general, un inventar care presupune trecerea terenurilor din extravilan în intravilan, caz în care dezvoltarea orașului ar fi un demers natural. Trebuie, de asemenea, să facem un plan urbanistic de dezvoltare generală a orașului. Nu mai trebuie să lucrăm pe PUD-uri și pe aprobări dubioase și este necesar, totodată, să dăm drumul master planului de dezvoltare economico-socială a orașului. Asta în paralel cu constituirea grupurilor de lucru pentru atragerea fondurilor europene. Trebuie să creăm proiecte și să le facem fezabile, să devină eligibile într-un an de zile, astfel încât să începem și implementarea lor într-un termen rezonabil, pentru ca cetățeanul să apuce să se bucure de ele. Nu trebuie să vindem oamenilor proiecte pe hârtie și să le facem promisiuni pentru un viitor mandat. Nu cred în promisiuni de la un ciclu electoral la altul, cred în lucruri palpabile. Sunt de părere că aspiranții la un nou mandat de primar și care sunt acum în funcție ar trebui să prezinte realizări, nu promisiuni pentru următorul mandat. Unul dintre proiectele prioritare pentru orașul Năvodari constă în dezvoltarea de platforme economice și industriale. Vreau să deschid orașul pentru investitori importanți, iar aceștia vin doar atunci când au o viziune asupra orașului. Pentru asta e necesar însă să știi ce dorești să faci din acest oraș și unde anume vrei să ajungă el. Investitorii discută cu administrații care știu ce doresc, care știu ce oferă, dar care știu totodată și ce vor să primească, ce beneficii vor avea cetățenii urbei ulterior fiecărei dezvoltări economice. Acesta ar fi, așadar, un prim obiectiv. - Ați amintit de dezvoltarea turismului în Năvodari... - În Năvodari, investițiile în turism sunt mai mult decât necesare și asta pentru că vorbim despre un oraș îmbogățit de Dumnezeu. Avem marea, lacul, canalul dar, din păcate, astăzi, investițiile de-a lungul acestor ape sunt minime. Putem construi zone turistice importante care să încline balanța spre o stațiune, nu doar spre o dezvoltare haotică. Ori, în turism, dezvoltările trebuie să includă servicii importante, spații de agrement, spații de petrecere a timpului liber și spații culturale, însă toate acestea trebuie să fie într-un concept bine stabilit, nu haotic. Conceptul trebuie să fie cu totul altul la Năvodari. Din fericire, încă nu este totul distrus. Am adus o mare firmă de proiectare din Anglia care a dezvoltat ideile mele și a venit în completare cu propunerea ei, iar răspunsul lor a fost că Năvodariul poate deveni un oraș important, un oraș cu investiții de sute de milioane de euro. Cât privește partea industrială, avem un mare avantaj. Astăzi, Năvodariul are două platforme industriale total separate: una este Rompetrolul, cu Portul Midia, și una este Fertilchim. În zona Fertilchim vreau să fac un parc industrial care să genereze multe locuri de muncă, astfel încât salariile să devină din ce în ce mai atractive. Îmi doresc ca marile companii să vină să investească la Năvodari, nu la Ovidiu, Lumina sau Agigea, iar pentru asta trebuie să le creăm facilități. Fac o invitație deschisă pe această cale: așteptăm investitorii din 2 iunie, la Năvodari! Administrația va fi deschisă.