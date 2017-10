Trupele speciale algeriene au descoperit încă 25 de cadavre la complexul In Amenas

Unități de trupe speciale algeriene au descoperit 25 de cadavre în cursul operațiunii de deminare a complexului de exploatare a gazelor naturale In Amenas din sud-estul Algeriei, transmite RIA Novosti.Islamiștii care s-au refugiat pe teritoriul complexului au reușit în ultimele zile să arunce în aer o parte a acestuia și au încercat de două ori, fără succes, să incendieze fabrica de industrializare a gazelor.Militarii, care periază în prezent zona, au avertizat că ar putea descoperi noi cadavre de ostatici sau ale teroriștilor.Mai devreme, ministrul algerian al comunicațiilor Mohamed Said a afirmat că bilanțul victimelor ar putea fi 'revizuit în creștere'.Conform celui mai recent bilanț, în urma asaltului asupra complexului de exploatare a gazelor din deșertul algerian au fost eliberați 685 de cetățeni algerieni și 107 angajați străini. A fost eliminat întregul comando al teroriștilor - 32 de persoane. Cel puțin 23 de ostatici algerieni și străini și-au pierdut viața în incidentul de la In Amenas, completează Agerpres.