Trupele americane, decise să rămână în Irak până în 2009

Ştire online publicată Miercuri, 25 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Comandamentul militar american din Irak a propus Pentagonului un plan care prevede ca trupele americane să rămână în Irak până în vara anului 2009, potrivit ediției de ieri a ziarului New York Times, transmite AFP. Planul estimează că trupele americane pot reuși să reinstaleze ordinea la Bagdad și în alte regiuni până în vara anului 2008 și că va fi nevoie de încă un an pentru a instalarea unei „securități durabile“ în toată țara. Deja prezentat comandantului trupelor americane din Irak, generalul David Petraeus, și ambasadorului Statelor Unite la Bagdad, Ryan Crocker, planul a fost prezentat și secretarului apărării Robert Gates, potrivit cotidianului citat. Săptămâna trecută, generalul Walter Gaskin, comandantul trupelor americane din vestul Irakului, apreciase că este nevoie de încă doi ani pentru a forțele armate irakiene să fie pregătite să ia locul celor americane.Comandamentul militar american din Irak a propus Pentagonului un plan care prevede ca trupele americane să rămână în Irak până în vara anului 2009, potrivit ediției de ieri a ziarului New York Times, transmite AFP. Planul estimează că trupele americane pot reuși să reinstaleze ordinea la Bagdad și în alte regiuni până în vara anului 2008 și că va fi nevoie de încă un an pentru a instalarea unei „securități durabile“ în toată țara. Deja prezentat comandantului trupelor americane din Irak, generalul David Petraeus, și ambasadorului Statelor Unite la Bagdad, Ryan Crocker, planul a fost prezentat și secretarului apărării Robert Gates, potrivit cotidianului citat. Săptămâna trecută, generalul Walter Gaskin, comandantul trupelor americane din vestul Irakului, apreciase că este nevoie de încă doi ani pentru a forțele armate irakiene să fie pregătite să ia locul celor americane.