Trupa cu care prinţul Harry a cântat în secret timp de zece ani

Trupa cu care prințul Harry a cântat în secret timp de zece ani

Ştire online publicată Vineri, 28 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Prințul Harry și formația americană alternative rock The Killers au susținut mai multe concerte în secret timp de zece ani, potrivit declarațiilor făcute de toboșarul trupei.Ronnie Vannucci Jr. a povestit pentru The Sun că prințul Harry, care a fost prezent și la concertul pe care grupul l-a susținut la festivalul British Summertime, a petrecut mai multe nopți cântând alături de trupă.”A apărut la un concert și ne-am înțeles bine. Sunt zece ani de atunci. Au fost multe nopți lungi”, a spus el. Instrumentistul a adăugat că printre fanii formației sale se numără David Cameron și Barack Obama. Pe toți el i-a descris ca ”oameni obișnuiți și drăguți”, transmite Digi24.ro.În prezent, formația The Killers se pregătește pentru lansarea celui de-al cincilea album, ”Wonderful Wonderful”, care are, potrivit membrilor grupului, un puternic caracter personal. Discul este programat să apară pe 22 septembrie.Începând cu luna august, formația va începe un turneu în SUA, care va fi întrerupt - în luna noiembrie a acestui an - de mai multe concerte ce vor avea loc în Marea Britanie și Irlanda.The Killers a fost înființată în 2001, în Las Vegas. Cele patru albume lansate de trupă au fost vândute în peste 22 de milioane de copii.