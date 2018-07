Trump şi Juncker dezamorsează conflictul comercial dintre SUA şi UE

Trump și Juncker dezamorsează conflictul comercial dintre SUA și UE

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au anunțat că au ajuns la un acord privind relațiile comerciale dintre SUA și UE, informează agențiile de presă internaționale.







Trump l-a primit pe Juncker la Casa Albă, iar după dialogul oficial a anunțat că relațiile dintre Washington și Bruxelles intră într-o fază nouă.







„A fost o zi foarte mare pentru comerțul liber și echitabil, într-adevăr o zi foarte mare. Începem negocierile chiar acum, dar știm în bună măsură unde vrem să ajungem: tarife zero, bariere netarifare zero și subvenții zero pentru bunurile industriale non-auto”, a spus Trump.







Președintele Statelor Unite a mai spus că țara sa va colabora cu Uniunea Europeană pentru „reducerea barierelor și creșterea comerțului cu servicii, produse chimice și farmaceutice, produse medicale, precum și soia; soia este o mare problemă”.







Potrivit lui Trump, UE va achiziționa mai mult gaz petrolier lichefiat din SUA. La rândul său, Juncker a anunțat că a convenit cu Trump ca Uniunea Europeană și Statele Unite să nu își impună reciproc noi tarife în timpul negocierilor.