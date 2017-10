Trump și-a publicat declarația de avere. Ce venituri are noul președinte al SUA

1

Eu, Lia Olguta Vasilescu

Incepand de maine sau poaimaine, eu, ministrul muncii si protectiei sociale, fac pensia unica pentru toti romanii, indiferent de vechimea in munca, studii si alte criterii sociale, in suma de 84.000 dolari ca pensie. Deci toti romanii veti fi egali in pensie cu domnul Donald Trumph. Ei, ce ziceti, aveti incredere acum in mine sau nu ? - Daaaaa......Olguta Presedinteeeee.....Olguta Presedinteeeee..... Am uitat sa va spun totusi ceva foarte important, pensia se impoziteaza cu 95 %....sorry !