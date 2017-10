Trump refuză noul avion Air Force One

Ştire online publicată Marţi, 06 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele ales al SUA, Donald Trump, a anunțat pe Twitter că va anula comanda pentru o nouă aeronavă Air Force One din cauza costurilor prea mari. Trump călătorește într-un avion privat pe care scrie "Trump".Acțiunile Boeing sunt în scădere cu 1%, marți, după ce președintele ales Donald Trump a scris pe Twitter că o comandă pentru o nouă aeronavă Air Force One ar trebui anulată din cauza costurilor în creștere, transmite MarketWatch.Anterior mesajului scris de Trump, acțiunile Boeing erau în stagnare.„Boeing construiește o nouă aeronavă 747 Air Force One pentru viitorii președinți, dar costurile au scăpat de sub control, depășesc 4 miliarde de dolari. Anulați comanda!", se arată în mesaj.După 18 minute, mesajul a atras 12.000 de like-uri, fiind distribuit mai departe de 4.300 de ori.Acțiunile Boeing au crescut în acest an cu 5,2%, până luni, în timp ce indicele Dow Jones a avansat cu 10%, scrie News.ro.