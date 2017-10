Trump provoacă îngrijorarea şi furia spionilor americani

Trump provoacă îngrijorarea și furia spionilor americani

Ştire online publicată Joi, 15 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Donald Trump a provocat - prin disprețul față de concluziile CIA cu privire la intervenția Rusiei în alegerile americane - îngrijorarea și furia foștilor spioni americani, care se tem că o prăpastie fără precedent se cască între viitorul președinte și o sursă crucială de informații, scrie AFP citată de News.ro.„Președintele-ales este singurul american de prim-plan care nu a recunoscut încă (faptul că) rușii au purtat o vastă campanie secretă împotriva Statelor Unite”, a acuzat Michael Hayden, un fost director CIA, la CNN .Fără să-și ascundă afinitățile cu Vladimir Putin și intenția de a restabili relații mai cordiale cu Moscova, Donald Trump a respins cu putere concluziile CIA, dezvăluite săptămâna trecută, potrivit cărora Rusia a intervenit prin atacuri cibernetice în campania electorală americană cu scopul de a-i favoriza victoria.Mesaje sustrase din contul fostului director de campanie a rivalei sale Hillary Clinton și de la Partidul Democrat, după piratarea acestor două conturi, au aruncat o lumină prea puțin măgulitoare asupra culiselor opozanților miliardarului american în plină campanie.Donald Trump, care va prelua funcția pe 20 ianuarie, a catalogat drept „ridicolă” ipoteza unei intervenții ruse.Serviciile de informații „nu știu dacă este Rusia, China sau altcineva; poate fi cineva așezat pe patul lui, undeva. Ei n-au nicio idee”, a apreciat el.Iar echipa sa a lovit și mai puternic în celebra agenție de informații, apreciind că experții CIA sunt „cei care au spus că Saddam Sussein avea arme de distrugere în masă”.Deși nu este un lucru rar ca CIA și Casa Albă să ajungă la concluzii diferite pe baza acelorași informații, este „extraordinar ca președintele-ales să-și exprime atât de public diferendele cu conducătorii informațiilor și într-un mod atât de disprețuitor și insultător”, a subliniat alt fost CIA, Henry Crumpton.Declarațiile lui Donald Trump au provocat reacții până în interiorul Partidului Republican.Împotriva președintelui-ales, senatorul Lindsey Graham a dat asigurări că el crede că „rușii au piratat într-adevăr Partidul Democrat”.Iar în fața atacurilor lui Donald Trump la adresa CIA, el a luat, pe Twitter, apărarea serviciilor de informații. „Cei care lucrează pentru serviciile de informații americane sunt patrioți”, a subliniat senatorul.Lindsey Graham a anunțat miercuri că a fost victima unui atac informatic al rușilor. O companie IT care-i furniza servicii senatorului „a fost piratată. FBI ne-a informat în august că am fost piratați în iunie”, a declarat el pentru CNN.Respingând concluziile CIA, miliardarul i-a dat de fapt dreptate președintelui rus Vladimir Putin, un lucru deplâns de Michael Hayden.„Exact despre aceste fapte, Donald Trump și Vladimir Putin spun același lucru”, a subliniat el. El și-a exprimat îngrijorarea față de impactul asupra țării al atacurilor publice ale viitorului președinte.Serviciile de informații „ar trebui să creeze baza și să stabilească limitele care permit să se facă alegeri raționale în politică”, spune fostul director CIA. „Probabilitatea ca acest lucru să se producă pare însă mai slabă după săptămâna care a trecut și ne îndreptăm într-o direcție greșită”, avertizează Hayden.Alt șef al spionilor americani, Leon Panetta, a preconizat, la fel ca Hayden, că aceste critici ale lui Donald Trump lasă să se întrevadă un început dificil în relațiile acestuia cu Agenția Centrală americană de Informații (CIA).Fostul director al operațiunilor CIA, în care a lucrat 32 de ani, Jack Devine apreciază că poziția lui Donald Trump este „inedită”.„După mine, este o mare eroare să disprețuiești în mod public concluziile (serviciilor de) informații și prin aceasta întreaga instituție. Mi-e teamă că această dispută publică să nu conducă la o demotivare în interiorul agenției și ca unii să plece mai devreme”, a declarat el pentru AFP.O altă lovitură aplicată serviciilor americane de informații este faptul că Donald Trump apreciază că nu are nevoie de o sesiune de informare zilnică acordată președintelui-ales în perioada de tranziție.„O primesc când am nevoie. Știți, sunt inteligent, nu am nevoie să mi se spună același lucru și aceleași cuvinte în fiecare zi în următorii opt ani”, a spus el.Vizând credibilitatea CIA, asemenea declarații riscă să complice sarcina lui Michael Pompeo, numit de Donald Trump să conducă agenția cu sediul la Langley și pe toți agenții ei, apreciază Henry Crumpton.„Președintele este primul client al informațiilor CIA. Dacă președintele nu ține cont de ele, acest lucru riscă să pună la îndoială credibilitatea agenției în fața serviciilor de informații străine”, spune el.