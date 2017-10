Trump, primul preşedinte american în funcţie care vizitează Zidul Plângerii

Trump, primul președinte american în funcție care vizitează Zidul Plângerii

Ştire online publicată Luni, 22 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele american, Donald Trump, se află în Israel, cea de a doua etapă a primului său turneu extern. Liderul Statelor Unite și soția sa Melania au vizitat Biserica Sfântului Mormânt. Apoi, familia prezidențială a mers la Zidul Plângerii, locul sacru al religiei iudaice. Donald Trump devine, astfel, primul președinte american în funcție care vizitează Zidul Plângerii. Pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, Donald Trump și soția sa au fost așteptați de premierul israelian Benjamin Netanyahu și soția acestuia, Sara, și de membrii cabinetului israelian. De asemenea, la ceremonia de primire a liderului american a fost și președintele Israelului, transmite Digi24.ro.Imediat după ce a pășit pe pământul Israelului, președintele american a spus că are noi speranțe de pace și stabilitate în Orientul Mijlociu.„Avem înaintea noastră o oportunitate rară de a aduce securitatea, stabilitatea și pacea în această regiune și popoarelor sale prin învingerea terorismului și crearea unui viitor de armonie, prosperitate și pace. Dar nu putem reuși decât lucrând împreună, nu este altă cale”, a spus președintele american.„Vizita dumneavoastră aici, domnule președinte, este cu adevărat istorică. Niciodată până acum, prima vizită externă a unui președinte al Statelor Unite nu a inclus și o vizită în Israel. Vă mulțumesc, domnule președinte”, a spus Benjamin Netanyahu, premierul Israelului.Analiștii politici consideră că Donald Trump sprijină mai mult Israelul decât predecesorul său. Liderul american are o poziție diferită față de Barack Obama în privința așezărilor israeliene și susține prezența lor în teritoriile palestinene. În privința Ierusalimului, aflat în centrul conflictului israeliano-palestinian, Donald Trump a promis în campanie că va muta ambasada SUA de la Tel Aviv în Orașul Sfânt, un gest care i-a înfuriat pe palestinieni.„El ( n.red: Trump) este mult mai conștient de contextul politic dificil privind Orientul Mijlociu. Va lua în considerare toate aceste complicații. Din punctul meu de vedere, el nu va face niciun demers real pentru a soluționa această problemă”, spune Honaida Ghanim, anlist politic palestinian.Experții politici văd în vizita lui Donald Trump un prilej pentru ca acesta să-și arate angajamentul față de Israel.„Pentru că el ( n.red: Trump) vrea sa își arate angajamentul față de Israel, să își arate loialitatea față de Israel și să le spună susținătorilor săi creștini care iubesc Israelul că îi va sprijini. Venind aici, în prima vizita de stat, arată faptul că el își tine măcar această promisiune”, spune Gil Hoffman, analist politic israelian.Pentru cele 28 de ore pe care Donald Trump le petrece în Israel a fost pus la punct un adevărat dispozitiv de securitate. 10.000 de soldați au fost mobilizați în operațiunea „Scutul Albastru”, iar elicopterele poliției vor survola traseele parcurse de delegația americană. Coloana liderului SUA este compusă din 56 de autovehicule. Un întreg hotel, care are 6 etaje și 1.100 de camere, a fost închiriat de delegația lui Donald Trump. Presa scrie că vizita în Israel va costa 100 de milioane de dolari.