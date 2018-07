Trump, înregistrat pe ascuns de avocatul său în timp ce discutau despre plata unei starlete Playboy







Potrivit cotidianului menționat, FBI-ul a găsit acea înregistrare în timpul unei percheziții efectuate în biroul lui Michael Cohen în cadrul unei anchete pentru fraudă fiscală și bancară, ce nu are legătură cu Trump, dar și a anchetei privind plățile ce ar fi fost efectuate de acesta din urmă pentru a cumpăra tăcerea unor femei cu care ar fi avut relații extraconjugale, în special cazul actriței de filme pentru adulți, Stormy Daniels, căreia magnatul imobiliar i-ar fi oferit, prin intermediul lui Cohen, 130.000 de dolari.











Discuția înregistrată făcea referire la Karen McDougal, fostă starletă Playboy care, în august 2016 a vândut, pentru 150.000 de dolari, către American Media Inc, editorul săptămânalului The National Enquirer, povestea unei relații pe care președintele Trump a negat-o. Karen McDougal a afirmat că a avut o relație „romantică de zece luni în 2006 și 2007” cu Donald Trump, așadar cu câteva luni după căsătoria acestuia din urmă cu Melania.



Existența acestei înregistrări a fost confirmată publicației The New York Times de un alt avocat al lui Trump, fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani, care afirmă că în final nu a fost efectuată nicio plată pentru un acord de confidențialitate cu Karen McDougal.



Sursa: Agerpres





Michael Cohen, fostul avocat al președintelui american Donald Trump, ar fi înregistrat în secret o conversație pe care ei au avut-o înainte de alegerile prezidențiale din 2016, în care ei discutau despre plata unei foste starlete Playboy ce a susținut că a avut o relație cu Trump și căreia acesta din urmă dorea să-i cumpere tăcerea printr-un acord de confidențialitate, scrie publicația The New York Times în ediția de vineri, preluată de agențiile Reuters și EFE, citează digi24.ro