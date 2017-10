Trump îi cere lui Tillerson să nu-şi mai "piardă vremea" cu Coreea de Nord

Trump îi cere lui Tillerson să nu-și mai "piardă vremea" cu Coreea de Nord

Ştire online publicată Marţi, 03 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele american Donald Trump i-a transmis secretarului de stat Rex Tillerson să nu-și mai „piardă vremea“ cu Coreea de Nord, la o zi după ce șeful diplomației dezvăluisem că Washingtonul se află în contact direct cu Phenianul, transmit DPA și AFP.„I-am spus lui Rex Tillerson, minunatul nostru secretar de stat, că își pierde vreme încercând să negocieze cu Little Rocket Man (Micul Om-Rachetă)”, a postat Donald Trump, pe Twitter, referindu-se la liderul nord-coreean Kim Jong-Un.„Conservă-ți energia, Rex, vom face ceea ce trebuie făcut!” a scris Trump. Șeful diplomației americane, Rex Tillerson, a declarat, în cursul unei vizite la Beijing, că Washingtonul are deschise linii de comunicare cu Phenianul pentru a sonda voința regimului lui Kim Jong-Un de a se angaja în discuții referitoare la programul nuclear.„Avem două sau trei canale deschise cu Phenian. Putem să le vorbim, le vorbim”, le-a dat asigurări Tillerson jurnaliștilor.Departamentul de Stat a indicat totuși, la scurt timp după aceea, că Phenianul nu a manifestat niciun semn de interes pentru negocieri cu SUA.„Oficialii nord-coreeni nu au arătat niciun semn că sunt interesați sau pregătiți pentru discuții privind denuclearizarea”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Heather Nauert.Departamentul are câteva canale deschise pe care le poate folosi pentru a comunica cu oficiali ai regimului de la Phenian, a indicat purtătoarea de cuvânt.