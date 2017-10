Trump, fără şef de campanie, după ce a agresat o jurnalistă

Trump, fără șef de campanie, după ce a agresat o jurnalistă

Ştire online publicată Marţi, 29 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Managerul de campanie al magnatului Donald Trump, favorit pentru nominalizarea Partidului Republican la prezidențiale, a fost arestat marți în Florida și pus sub acuzare pentru lovire, după ce a învinețit brațul unui fost reporter al publicației conservatoare Breitbart, transmite romanialibera.ro.Corey Lewandowski a apucat-o de braț pe reportera publicației conservatoare Breitbart și a strâns-o până i-a provocat o echimoză, deși aceasta încerca să se îndepărteze de manager, la un eveniment care a avut loc pe 8 martie.Donald Trump a comentat imediat incidentul, susținând că angajatul său este nevinovat. ”Lewandowski este complet inocent în acest caz. El va pleda ca nevinovat și așteaptă cu nerăbdare să-și demostreze inocența în fața instanței. Este încrezător că toate acuzațiile vor fi respinse”, a precizat Trump.De altfel, poliția din Florida a publicat o înregistrare video cu incidentul dintre reportera Michelle Fildes și Corey Lewandowski. Imaginile o arată pe Fields alături de Trump, înainte ca Lewandowski să vină din spate acesteia și să o apuce violent de braț.Evenimentele de campanie ale lui Donald Trump au fost marcate de incidente violente și confruntări între protestatari, susținători și bodyguarzi. Potrivit news.ro, Lewandowski a fost pus sub acuzare pentru lovire și riscă o pedeapsă maximă de un an de închisoare sau o amendă de 1.000 de dolari.