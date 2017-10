Trump, despre Kim Jong-un: "Un nebun cu arme nucleare"

Ştire online publicată Joi, 25 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus despre liderul nord-coreean Kim Jong-un că este „un nebun cu arme nucleare”, în cursul unei convorbiri cu șeful statului filipinez, Rodrigo Duterte, potrivit presei americane, informează site-ul postului France 24.Convorbirea telefonică între cei doi lideri, care a avut loc pe data de 29 aprilie, a fost catalogată drept „o conversație foarte prietenoasă” de Casa Albă. Câteva zile mai târziu, președintele american a afirmat că ar fi „onorat” să se întâlnească cu Kim Jong-un.Totuși, în conversația cu Duterte, Trump a sugerat că există posibilitatea unei escaladării a situației din Peninsula Coreea.„Nu putem să-l lăsăm să facă ce vrea pe acest nebun cu arme nucleare. Avem mult mai multă putere de foc, mult mai mult decât are el, de douăzeci de ori - dar nu vrem să o folosim”, a declarat președintele american, făcând referire și la cele două submarine nucleare trimise în zonă de Pentagon.Publicațiile The Washington Post și The Intercept au publicat conținutul conversației dintre cei doi lideri.Trump s-a referit și la speranțele sale că Beijingul va reuși să elimine amenințarea reprezentată de programul nuclear nord-coreean.„Sper că Beijingul va rezolva problema (...) Însă dacă China nu o face, atunci o vom face noi”, a mai afirmat liderul de la Casa Albă.Generalul Vincent Stewart, directorul Agenției pentru Informații Militare din Statele Unite, a declarat recent că regimul de la Phenian se află într-un proces ireversibil de a dezvolta rachete cu focoase nucleare care ar putea atinge teritoriul continental american.