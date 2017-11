Trump cere pedeapsa cu moartea pentru autorul atacului din New York

Președintele american Donald Trump cere condamnarea la pedeapsa cu moartea pentru autorul atacului de la New York soldat cu decesul a opt persoane, informează news.ro.„Teroristul de la New York era fericit când cerut să arboreze un steag ISIS în camera sa de spital. El a ucis opt oameni și a rănit grav alți 12. TREBUIE SĂ FIE CONDAMNAT LA MOARTE!", a scris Donald Trump într-o postare pe Twitter.Autorul atacului de la New York - un migrant uzbek care a intrat cu o camionetă pe o pistă de biciclete din New York și a ucis opt persoane, rănind alte 12 - a fost pus sub acuzare pentru terorism. El le-a spus anchetatorilor că a început să planifice acest atac în urmă cu un an și că a fost inspirat de videoclipurile organizației Stat Islamic, scrie Reuters.Sayfullo Saipov, în vârstă de 29 de ani, care a fost spitalizat după ce a fost împușcat și arestat în urma atacului, a fost audiat în spital și le-a spus anchetatorilor că a închiriat camioneta pe 22 octombrie, când a exersat virajele.El a spus ca a ales să comită atacul de Halloween întrucât credea că, fiind sărbătoare, vor fi mai mulți oameni pe străzi și că este mulțumit de ceea ce a făcut.Sayfullo Saipov a mai susținut că a fost inspirat să comită atacul de videoclipurile organizației Stat Islamic pe care le-a urmărit pe telefonul mobil, fiind impresionat de un clip video în care liderul organizației teroriste, Abu Bakr al-Baghdadi, îi întreba pe musulmanii din Statele Unite cum decid să acționeze ca răspuns la uciderea mai multor musulmani în Irak. De altfel, anchetatorii au descoperit în telefonul atacatorului mii de videoclipuri de propagandă ale ISIS.Atacatorul a mai spus că inițial a vrut să arboreze steaguri ale Stat Islamic pe vehicul, dar a renunțat pentru a nu atrage atenția. De asemenea, el i-a întrebat pe anchetatori dacă îi pot aduce în camera de spital un steag al Statuli Islamic.Uzbekul Sayfullo Habibullaevic Saipov era căsătorit, avea doi copii, lucra pentru Uber și locuia în prezent în New Jersey. Saipov, care a intrat în SUA în 2010, a locuit pe rând în Ohio, Florida și apoi în Patterson, New Jersey.