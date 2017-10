Trotuarele constănţene - întreţinute cu eterna indiferenţă

Trotuarele constănțene - întreținute cu eterna indiferență

Ştire online publicată Miercuri, 20 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

l Pentru că nu înțeleg ce dificultăți de neînvins fac imposibilă reabilitarea rețelei de trotuare a Constanței, cititorii propun edililor să organizeze o dezbatere publică pe această temă, într-un spațiu care să permită accesul unui număr cât mai mare de… pietoni. „Venim noi cu soluții, că ne duce capul!” - Ing. G. Vultur, 46 ani. l Dacă, prin minune, se întâmplă să nu aibă prea multe gropi, trotuarele oferă pietonilor ocazia de a face… băi de nisip sau pietriș, suveniruri de la vechi lucrări. Cât privește transformarea lor, in corpore, în parcaje, aceasta este o altă rană deschisă a constănțenilor. l Să nu vă imaginați că este vorba neapărat de zonele periferice ale orașului! Chiar vizavi de noul mall City Parc, „mutilatorul Parcului Tăbăcărie”, pietonii simt pe… propriile picioare ce înseamnă un trotuar „ca la țară, dar cu impozite de oraș” (Diana Moraru, 31 ani). Față în față: „Occidentul și… Pocreaca”! S. Dulgheru, 39 ani, din Constanța, nu are pretenția ca toate trotuarele să fie pavate cu pavele de ultimă oră, dar crede că, atâta vreme cât este plătitor de taxe la bugetul local, are dreptul să circule în condiții normale pe aceste spații, desigur, acolo unde ele nu au fost transformate în parcaje. „Nu vreau să vorbim discuții, se vede cu ochiul liber care este starea actuală a trotuarelor Constanței. Ceea ce am constatat eu, ca locuitor al acestui oraș, este că pe aleșii noștri nu-i interesează câtuși de puțin acest subiect. Că este așa o să vă dau un exemplu simplu: chiar de alegeri, s-a inaugurat, cu surle și trâmbițe, vestitul City Parc, anunțat a fi Occidentul de la picioarele Constanței. Că nu este deloc așa, o vede oricine. Este un mall ca oricare altul și punct. Poate că unora le convine că există. Oricum, toți ne-am împăcat cu gândul că el n-o să fie în veci demolat, așa că, asta e. Dar să nu te intereseze pe tine, primar, că chiar vizavi de această mostră occidentală, trotuarele arată ca după război, așa cum, probabil, nici la țară nu sunt? Este un mare nod pietonal acest punct și zi de zi aud cu urechile mele tot felul de înjurături de la pietonii transpirați, care, practic, nu au posibilitatea să pună piciorul într-un loc mai acătării, pentru că tot trotuarul arată ca vai de capul lui. Ce fel de ochelari vă trebuie, dragi edili, ca să vedeți această mostră crasă de indiferență? Mie, sincer, îmi este rușine de ceea ce spun turiștii care așteaptă în stații!”. Promisiuni de… prostit electoratul! Deși nu și-au dorit acest lucru, constănțenii și-au pierdut încrederea în promisiunile nesfârșite ale autorităților locale privind reabilitarea trotuarelor orașului, „accesoriu care, vrând-nevrând, face parte din viața noastră de zi cu zi, de minut cu minut” (Dana Grigore, 43 ani, din Constanța). Iar după campaniile electorale, atunci când vine vorba despre aceste eterne proiecte, oamenii constată, decepționați, că de la vorbele autorităților până la faptele acestora este cale lungă: „Puteți să ne spuneți cinstit, domnule primar, de ce în intersecția din zona Pieței Brotăcei, în locul a ceea ce oamenii numesc trotuare, suntem obligați să înnotăm în nisip și pietriș, rămas acolo de la cine știe ce lucrări sau să circulăm pe carosabil, pentru că trotuarele sunt pline ochi de mașini? Este vară, și caniculă pe deasupra, deci suntem nevoiți să purtăm încălțăminte lejeră. Vă invit la un exercițiu de imaginație, ca să vă închipuiți cum arată picioarele noastre după ce trecem prin această zonă! Gândiți-vă că mergem în halul ăsta la serviciu sau în locurile unde avem treabă, doar zona nu e loc de promenadă”. Chiar dacă primăria nu va ține seama de propunerea unor constănțeni privind organizarea unei dezbateri publice pe tema stării jalnice a covârșitoarei majorități a trotuarelor orașului, îi asigurăm pe cititori că spațiul ziarului nostru le stă la dispoziție pentru a-și exprima opiniile (dacă se poate, însoțite de fotografii), în legătură cu acest subiect atât de important din agenda, cel puțin a pietonilor, dacă nu a tuturor constănțenilor.