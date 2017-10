Sâmbătă, la Constanța, de la ora 17, FC Farul - Pandurii Tg. Jiu

Trei puncte vitale pentru „rechini“

FC Farul trebuie neapărat să câștige meciul de sâmbătă, de pe teren propriu, cu Pandurii Tg. Jiu, altfel situația din clasament i se înrăutățește dramatic. Pe loc retrogradant (15, cu 12 puncte) și cu -9 la „adevăr”, constănțenii se apropie de marginea prăpastiei în cazul ratării și acum a victoriei. Față de meciul precedent, în echipă reintră Chico și Maxim, însă lista indisponibililor rămâne lungă. Barbu, Gerlem, Rusmir, Ben Teekloh, Șchiopu și Vlas sunt în curs de recuperare, iar puștii Alibec și Matei sunt plecați în Turcia cu echipa națională de juniori. „Ne aflăm în fața unei partide în care punctele sunt vitale pentru Farul. Am mai recuperat din jucătorii indisponibili și putem alinia acum o formație mai matură. Avem nevoie în teren de jucători care să știe să joace sub stres”, a declarat antrenorul Farului, Ion Marin. Chiar dacă stă mai bine ca Farul în clasament (locul 12, 16 puncte, -5 la „adevăr“), Pandurii Tg. Jiu nu este scutită de emoțiile retrogradării, cu atât mai mult cu cât, runda trecută, a remizat pe teren propriu cu Gloria Bistrița. În plus, gorjenii se confruntă și ea cu serioase probleme de lot, neputându-i folosi la Constanța pe Tilincă, Păcurar, Vasilache, Tremonti, L. Mihai, Arrieta, Mândrean și A. Rus, care a suferit o ruptură de ligamente în confruntarea de Cupă cu U Craiova și este indisponibil în următoarele două săptămâni. De asemenea, portarul Mingote e incert.