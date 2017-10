Trei persoane implicate în traficarea celor 1.200 kilograme de cocaină au fost arestate

Magistrații de la Tribunalul Constanța au emis mandate de arestare preventivă pe numele a trei persoane implicate în cazul traficului de peste o tonă de cocaină, în timp ce a patra persoană reținută va fi cercetată în stare de libertate. Astfel, au fost arestați pentru 29 de zile, sub acuzația de trafic internațional de droguri de mare risc și constituirea unui grup infracțional organizat, cetățeanul spaniol Antonio Alvarez Cano, Adrian Vasile Chiribău și Ramona Elena Cioroabă. Cocaina descoperită, vineri, în Portul Agigea, era disimulată în două containere încărcate cu lemn de cedru provenit din Brazilia, a declarat, sâmbătă, adjunctul șefului Departamentului Ordine și Siguranță Publică din MAI, Toma Rus. La sfârșitul anului trecut, o firmă din Baia de Fier a făcut un import de lemn de cedru provenit din Brazilia, pe care l-a depozitat în Portul Agigea. În această perioadă, membrii grupului au încercat să găsească niște persoane care să le faciliteze ieșirea mărfii din vamă. În schimbul serviciului, aceștia ofereau sume de peste 20.000 de euro. În baza informațiilor primite, autoritățile i-au reținut, vineri, pe membrii grupului. „Este vorba despre patru persoane, trei cetățeni români și un spaniol, fără antecedente penale, cu vârste cuprinse între 27 și 45 de ani”, a declarat Toma Rus. În urma percheziției celor două containere, polițiștii au descoperit 1.205 kilograme de cocaină, ambalată în 1.080 de calupuri. În containere erau baloți cu șipci din lemn, care aveau, la mijloc, un com-partiment special amenajat, în care se aflau pachetele cu droguri. Cocaina are o puritate de 90%, iar dacă ar fi fost comercializată pe piața neagră, ar fi valorat aproximativ 100 de mi-lioane de euro. La efectuarea percheziției asupra inculpaților, oamenii legii au descoperit suma de 140.000 de euro, aceasta fiind confiscată împreună cu cele două autoturisme de teren, marca Mercedes ML și Land Rover Freelander cu care veniseră în Port să ridice cocaina. Firma pentru care veniseră drogurile nu mai avea activitate din 2007 Containerul ce conținea cocaină era trimis pe adresa firmei „Rumaval Impex” SRL, din Baia de Fier, județul Gorj, și are drept asociat unic pe Ramona Elena Cioroabă, tânăra arestată de magistrați. Firma a fost înființată în 2004 și are ca obiect de activitate prelucrarea lemnului și producția de semifabricate din lemn. Potrivit datelor Registrului Comerțului, firma nu a mai declarat datele economice din 2007. Primarul comunei Baia de Fier, Constantin Mihuțescu, a declarat că, din câte știe, firma este deținută de un cetățean spaniol. „A fost o firmă de prelucrarea lemnului în Baia de Fier. Știu că era a unui cetățean spaniol, dar, din aprilie 2008, nu mai au activitate. Acum, în localitate, mai au doar o baracă și un utilaj în curte, dar lacătul este pus pe poartă”, a declarat Mihuțescu. Polițiștii care au descoperit cocaina vor fi recompensați Șeful Poliției Române, Petre Tobă, a apreciat că această captură este cea mai mare pe care autoritățile din România au făcut-o și una dintre cele mai importante din ultimii zece ani din Europa. Pentru efortul depus, a propus recompensarea celor 12 polițiști de la Crimă Organizată. Astfel, doi dintre ei vor fi înaintați în grad înaintea termenului de avansare, iar zece dintre ei vor primi sume cuprinse între 3.000 și 10.000 de lei, impozabili, în funcție de contribuția pe care au avut-o. De asemenea, directorul Autorității Naționale a Vămilor, Gelu Diaconu, a spus că lucrătorii vamali care au contribuit la acest caz vor primi recompense însumând un salariu și jumătate.