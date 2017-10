Trei marinari constănţeni au fost abandonaţi în China

Trei marinari constănțeni au fost abandonați în China

Reprezentanții Sindicatului Liber al Navigatorilor au fost informați în cursul zilei de ieri că trei marinari români sunt abandonați de mai bine de 24 de ore într-un aeroport din China. Potrivit informațiilor oferite de către Adrian Mihălcioiu, liderul SLN, până la ora actuală din partea celor trei nu s-a primit nici un semnal, singurele lucruri știute fiind cele declarate de către soția unuia dintre cei trei, care a și alertat autoritățile. „Tot ce știm este că ei au fost trimiși în China, cu viză, cu bilete de avion, promițându-li-se că acolo vor fi angajați pe un șantier naval. Când au ajuns acolo însă nu i-a mai așteptat nimeni, așa că au rămas în zona de tranzit a aeroportului Dalian. Problema este că ei nu au nici bani de întors, nici bani de mâncare. Se pare chiar că de mai bine de 24 de ore ei nu au mai mâncat nimic”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu. De asemenea, liderul sindical a mai precizat că în momentul se fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate condițiile în care au ajuns cei trei marinari în situația aceasta și se încearcă repatrierea lor. „Deocamdată nu se știe exact cum au ajuns ei acolo sau dacă au semnat vreun contrat. Din câte am înțeles și noi, intermedierea le-a fost făcută de un anume Vali din Năvodari, despre care nu se știe dacă are vreo firma de crewing, dacă există vreun contract semnat sau ceva în sensul acesta. Nici măcar nu suntem siguri că numele lui adevărat este Vali. Nu știu cum o să procedăm ca să îi aducem înapoi în țară, pentru că nici noi, ca organizație, nu ne permitem o astfel de cheltuială, cu atât mai mult cu cât nici nu sunt membri ai sindicatului. Am luat deja legătura cu ministerul afacerile externe pentru a întreprinde măsurile care se impus în acest gen de situații”, a adăugat Adrian Mihălcioiu. Până la ora actuală s-a stabilit numele a doar doi dintre cei trei constănțeni, aceștia fiind Bogdan Banacă și Bercheliu George, care urmau să lucreze în China pe funcția de sudori fiteri.