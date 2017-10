"Trebuie să spun că am fost cam gelos"

Fotografiile cu Samantha Cameron în costum de baie au apărut în majoritatea ziarelor britanice. Soția lui David Cameron a fost fotografiată distrându-se alături de copii pe o plajă din Ibiza, în timp ce premierul britanic era ocupat cu munca.David Cameron s-a declarat măgulit de atenția îndreptată către partenera lui."Sunt foarte norocos că am o soție atât de minunată. I-a luat pe copii și i-a dus în vacanță, cât timp eu mă străduiam să pornesc negocierile în Europa. Trebuie să spun că am fost cam gelos.", spune Cameron.Întrebat dacă este gata la rândul lui să își facă apariția în costum de baie, Cameron a recunoscut că este departe de forma fizică a soției."Nu sunt la fel de priceput ca Samantha atunci când vine vorba despre controlarea modului în care mănânc. Eu sunt destul de lacom, în vreme ce ea este foarte disciplinată. Am multe lucruri de învățat de la ea.", spune Cameron.Premierul britanic dă vina pe mesele copioase din copilărie pentru lipsa de disciplină în diete, mai scrie Daily Mail.