Secretarul general al ONU, Antonio Guterres:

"Trebuie făcute eforturi mai mari pentru apărarea drepturilor omului"

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a declarat că sunt necesare eforturi mai mari pentru a apăra drepturile omului pe plan internațional, deoarece lumea are încă un drum lung de parcurs înainte ca respectarea drepturilor omului să fie într-adevăr universală, relatează agenția Xinhua, consultată de Agerpres.Luând cuvântul în cadrul unui eveniment ce a marcat împlinirea a 70 de ani de existență a Declarației Universale a Drepturilor Omului, Antonio Guterres a afirmat că mulți oameni din lume suferă încă din cauza abuzurilor în cazul drepturilor lor.Potrivit declarațiilor lui Guterres, inegalitatea de gen este una dintre cele mai mari provocări în domeniul drepturilor omului cu care se confruntă lumea, în timp ce refugiații și migranții, oamenii care nu sunt în conformitate cu normele privind genul și minoritățile de toate felurile sunt frecvent vizați din cauza respingerii și a abuzurilor în cazul drepturilor lor.Secretarul general al ONU a făcut apel îndeosebi la generațiile tinere să ia parte la lupta pentru drepturile omului.Luni, Guterres a lansat programul „Youth2030: The United Nations Strategy on Youth”, care va ghida sistemul ONU în ce privește întărirea responsabilizării tinerilor, veghind totodată ca activitatea organizației să beneficieze din plin de intuiția și de ideile lor.„Le adresez un apel tinerilor să facă din acest loc casa lor, să vină cu energia și pasiunea lor aici, să înfrunte modul nostru de a face lucrurile și să preia torța pentru omenirea noastră comună”, a mai spus Guterres.v v vLiderii mondiali reuniți în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU) au convenit să aloce 13 miliarde de dolari în fiecare an până în 2022 pentru a combate epidemia de tuberculoză, a anunțat Organizația Mondială a Sănătății (OMS), potrivit DPA.Tuberculoza, o boală infecțioasă bacteriană contagioasă care atacă plămânii, reprezintă una dintre primele zece cauze de mortalitate la nivel global și a dus la decesul a 1,6 milioane de persoane din lumea întreagă, potrivit agenției pe probleme de sănătate a ONU.Suma alocată combaterii tuberculozei a fost convenită într-o declarație comună propusă la o reuniune în marginea Adunării Generale a ONU.Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a numit inițiativa „un reper important în lunga luptă împotriva tuberculozei”.