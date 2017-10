Traian Băsescu: „Vă aştept acasă în cel de-al doilea mandat al meu!”

În cadrul vizitei comunității de români din Italia:

Traian Băsescu: „Vă aștept acasă în cel de-al doilea mandat al meu!”

Președintele Traian Băsescu a participat ieri la inaugurarea episcopiei ortodoxe române din capitala Italiei, prilej de a le spune românilor că îi așteaptă înapoi acasă peste trei-patru ani, pentru a susține dezvoltarea economică a țării. Președintele le-a spus românilor din Italia că banii pe care îi trimit ei în țară sprijină economia românească și că în lipsa lor Guvernul ar fi fost obligat să se împrumute. Băsescu a declarat însă că, fără forța de muncă necesară, în câțiva ani România nu-și va putea continua dezvoltarea, de aceea țara va avea atunci mai mare nevoie de ei acasă, decât de banii pe care îi trimit. „România are nevoie de voi acasă în perioada următoare, așa cum acum are nevoie de banii voștri în băncile din România. Prezența dumneavoastră în țară va fi mai importantă decât banii pe care îi aduceți. Ca să concluzionez, în cel de-al doilea mandat al meu, vă aștept acasă!”, și-a încheiat Băsescu discursul susținut în fața celor aproape o mie de români, prezenți la liturghia de inaugurare a episcopiei ortodoxe române de la Roma. Președintele a salutat achiziția de către BOR a terenului de pe via Ardeatina, pe care va fi construit sediul episcopiei ortodoxe române. Sâmbătă, președintele Băsescu s-a întâlnit cu papa Benedict al XVI-lea, la reședința sa de vară, prilej cu care a reiterat invitația transmisă pe cale oficială în anul 2006 ca suveranul pontif să facă o vizită oficială în România anul viitor. Șeful statului a avut apoi, la Vatican, o întâlnire cu secretarul de stat al Sfântului Scaun, Eminența Sa cardinalul Tarcisio Bertone. În cadrul vizitei sale la Roma, președintele s-a mai întâlnit sâmbătă seara cu Marele Maestru al Ordinului Suveran Militar de Malta, Matthew Festing, propunând ca între România și acest ordin, foarte activ pe plan caritabil, inclusiv în țara noastră, să fie instituit un parteneriat.