TRAGEDIE! O tânără voleibalistă româncă a murit, călcată de tren, sub ochii iubitului

Ştire online publicată Luni, 01 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O voleibalistă româncă din Italia, călcată de tren sub ochii iubitului. Tânăra a avut parte de o moarte cumplită în Italia. I. V., o studentă și componentă a unei echipe de volei din liga secundă italiană, Volley Certosa, a fost victima unui accident cumplit.Românca de doar 16 ani a fost călcată de tren, sub ochii iubitului ei. Incidentul a avut loc în gara Parona. Fata călătorea împreună cu iubitul ei cu un tren regional, care se deplasa de la Mortara la Milano. Se pare tânăra a încercat să coboare din tren, după ce acesta se pusese deja în mișcare, și a rămas blocată între uși, ajungând apoi sub roțile trenului.Poliția încearcă să afle motivul pentru care I. V. a coborât din tren după ce acesta se pusese în mișcare.