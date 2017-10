TRAGEDIE / Nava de croaziera Costa Concordia a naufragiat. 8 pasageri sunt morti si 30 disparuti

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Scene demne de filmul Titanic! 8 oameni au murit inecati si alti 30 au fost dati disparuti, dupa ce vasul de croaziera Costa Concordia, denumit si Noul Titanic, cu 4.500 de pasageri la bord, a esuat intr-un banc de nisip.Tragedia s-a petrecut vineri seara in Marea Mediterana, la sud de Toscana. Majoritatea pasagerilor au fost evacuati in siguranta de Paza de Coasta, insa 8 s-au inecat, iar alti 30 au fost dati disparuti, dupa ce s-au aruncat in apa, imediat dupa ce vasul a inceput sa se incline.Luciano Castro, un martor, a declarat pentru agentia Ansa ca spre ora locala 21.30 (22.30, ora Romaniei), pasagerii “luau cina, cand lumina s-a stins, s-a auzit o izbitura, iar apoi un zgomot puternic, dupa care tacamurile au cazut pe jos”.