Tragedie în grupul Eagles!

Ştire online publicată Marţi, 08 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Lana Meisner, soția lui Randy Meisner, membru fondator al grupului rock Eagles, s-a omorât duminică, la Los Angeles, în timp ce umbla cu o armă de foc și un glonț a fost tras accidental, informează poliția preluată luni de AFP.În aceeași zi, Lana Meisner (63 de ani) chemase poliția, reclamând acte de violență domestică, dar se pare că incidentul se încheiase. Nu se cunosc prea bine amănunte despre evenimentele dinaintea tragediei, însă autoritățile au fost categorice: moartea femeii a fost accidentală, potrivit Agerpres."Đuminică, în jurul orei 17:30, ofițerii care patrulau în partea de nord" a metropolei californiene "au intervenit la apelul unei femei care cerea ajutor, se pare, față de un bărbat probabil beat", se arată în comunicatul poliției.Ei au plecat după ce au luat o declarație pentru violență domestică. Polițiștii au primit ulterior, spre 19h00, un apel de urgență pentru o împușcătură. "Au găsit-o pe dna Meisner împușcată. Femeia a fost declarată moartă la fața locului de personalul de pe ambulanță", adaugă comunicatul."După o anchetă completă" desfășurată de detectivi și de poliția medico-legală, moartea dnei Meisner a fost considerată accidentală, arată poliția din Los Angeles. Polițiștii afirmă că Lana Meisner "a manipulat o pușcă dintr-un dulap și, în timp ce o scotea din cutia ei, un alt obiect din cutie a alunecat și a atins trăgaciul. Glonțul a ieșit și a rănit-o mortal pe dna Meisner", se arată în comunicat.Randy Meisner, basist de 69 de ani, coautor și interpret al piesei grupului Eagles "Take it in to the Limit", a cooperat cu poliția, citează realitatea.net