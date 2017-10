Tragedie. Balerină de 17 ani, din România, moartă în Marea Britanie

Ştire online publicată Miercuri, 20 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O tânără balerină româncă, plecată la studii în Marea Britanie, a murit din cauza unui cheag de sânge.Maria Santa avea 17 ani și era orginară din Cluj-Napoca. Tânăra balerină studia de un an la Northern Ballet School, din Manchester, unde câștigase o bursă în valoare de aproape 13.000 de lire, scrie realitatea.netÎn urmă cu o lună, Maria începuse să se plângă de dureri puternice de cap și a mers la mai multe consultații medicale. De fiecare dată însă, doctorii au trimis-o acasă, prescriindu-i diverse tratamente. La scurt după ultima vizită la spital, dansatoarea a fost găsită inconștientă în casă de iubitul ei. A fost transportată de urgență la spital și internată la Salford Royal Hospital, dar două zile mai târziu a murit, relatează The Telegraph.Potrivit sursei citate, Maria avea un cheag de sânge pe creier, cel mai probabil provocat de pilulele contraceptive pe care tânăra le lua.Jonathan Greenbaum, ultimul doctor care a îngrijit-o, a explicat totuși că acesta este un caz extrem de rar."Cred că nu am văzut decât trei cazuri până acum. (...) Era o fată tânără, care făcea sport, iar singurul factor de risc a fost pilulele orale de contracepție pe care le lua", a explicat specialistul.