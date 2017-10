Tragedie aviatică. Doi angajați ai unui cunoscut post de televiziune au murit

Ştire online publicată Duminică, 13 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Două persoane au murit în Argentina, după ce un elicopter utilizat pentru filmările de la un reality-show al postului de televiziune MTV s-a prăbușit într-un lac de acumulare, informează BBC.La bordul elicopterului se aflau doar două persoane - pilotul și un tehnician. Elicopterul s-a scufundat în barajul Potrerillos de Mendoza, aflat în vestul Argentinei, au anunțat oficialii din această țară.Potrivit postului MTV, aeronava survola regiunea respectivă, în căutarea unui loc potrivit pentru filmările de la reality-show-ul "The Challenge".Victimele nu făceau parte nici din echipa de producție a emisiunii, nici din rândul actorilor, a explicat postul MTV.Scafandrii nu au reușit să recupereze trupurile neînsuflețite, sâmbătă, a precizat pentru agenția de presă Telam directorul Departamentului de Securitate al provinciei Mendoza, Gianni Vernier.Epava elicopterului se află sub apă, la o adâncime de aproximativ 60 de metri.Acesta a fost cel de-al doilea accident fatal produs în acest an în care a fost implicat un elicopter ce era implicat în filmările pentru un program TV de tip reality-show, în Argentina, scrie realitatea.net