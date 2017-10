Tragedia zborului MH17, doborât în Ucraina.  "Putin trebuie să-şi asume responsabilitatea!"

1

MH 17

Nu sunt simpatizant al rusilor. Stiti de ce nu se mai zboara deasupra UCRAINEI si rutele s-au mutat deasupra ROMANIEI ? Raspunsul este: Ucraina are o situatie de conflict armat in sud-est. Aceiasi stare de conflict armat era si cand a fost doborat MH 17, dar strea de conflict armat nu era declarata si s-au dat asigurari companiilor aeriene ca nu suntr probleme. Dar a fost o problema cu MH 17, s-a intamplat pe teritoriul ei si este direct raspunzatoare de nedeclararea conflictului (zona nesigura). Rusia poate raspunde in fata Ucrainei pentru conflictul armat.