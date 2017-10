Tragedia greacă: Acordul UE salvează Grecia de la faliment, dar nu şi de la colaps economic

1

Comedia greaca,

vreti sa ziceti. Dupa ce au cheltuit ca nebunii toti banii (vezi si morala filmului "Zorba grecul"), grecii refuza sa-i mai restituie. Si vor un nivel de trai la fel de mare ca si pina acum, desi e clar ca nu era (si nu mai poate fi) sustenabil. Dar asa vor ei! Se poate cineva opune? masurile luate sunt ridicole: bancie private au renuntat la dobinzi, pentru a-si putea salva capitalul investit. Iar statele UE (in special Germania si Franta) dau imprumuturi uriase, pentru ca bancile afectate sunt ale lor. Daca o sa cada Grecia, va cadea si sistemul fiananciar francez si german. Iar grecii stiu asta si santajeaza fara scrupule. Numai ca banii dati de UE (pentru franta/germania prin buzunarul greciei) sunt deturnati de greci. In folos propriu. Aici e buba. Neintelegerea dintre parti. Vom vedea cum va evolua circul greco/comunitar! Cred ca era mai bine, si mai ieftin, daca se dadeau direct ajutoare bancilor in colaps, lasind grecia sa se descurce singura! Nu de alta dar Ungaria poate demonstra inegalitatea de tratament. Iar Germania si Franta isi dobindesc un renume extrem de urit....... Si nu vor obtine nici un rezultat in Grecia sau alte tari europene cu o politica similara!