Tragedia din MUNTENEGRU / Un pasager face dezvăluri: "Şoferul era în depăşire şi avea viteză mult peste limită"

Tragedia din MUNTENEGRU / Un pasager face dezvăluri: "Șoferul era în depășire și avea viteză mult peste limită"

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Unul dintre pasagerii accidentați în Muntenegru a declarat că în momentul producerii accidentului șoferul era într-o depășire la intrarea într-un viaduct și deși limita de viteză era de 50 km/oră, el avea în jur de 90 km/oră. Citește și Galerie FOTO și VIDEO. TRAGEDIE NAȚIONALĂ! AUTOCAR ROMÂNESC căzut într-o râpă, în MUNTENEGRU: 19 ROMÂNI AU MURIT! "Eu mă simt relativ bine, ceilalți sunt mult mai rău. Am lovituri destul de puternice pe corp, dar nu cu efecte majore. Am doar câteva zgârieturi, eu am căzut din autocar în timp ce se rostogolea. Șoferul a încercat să depășească la intrarea într-un viaduct, accelerând. Am început să strigăm la el să încetinească. A accelarat, a încercat să evite mașina din față și a sărit peste parapet. Limita de viteză a fost de 50 km/h, iar el avea undeva pe la 90 km/h. Nu ne grăbeam, aveam timp să ajungem", a declarat pasagerul pentru Știrile Pro TV.