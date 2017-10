Traficul feroviar a fost paralizat de greva ceferiştilor

Pentru două ore,

Traficul feroviar a fost paralizat de greva ceferiștilor

# Acțiuni de protest asemănătoare ar putea fi organizate și în perioada următoare, existând chiar posibilitatea declanșării grevei generale Zeci de constănțeni au fost nevoiți să aștepte ieri dimineață, în gara Constanța, reluarea traficului feroviar după ce, începând cu ora 7, aproximativ 3.000 de ceferiștii au intrat în grevă de avertisment. Declanșarea acțiunilor de protest, anunțată încă de săptămâna trecută, a avut la bază eșuarea negocierilor dintre sindicate și reprezentanții Ministerului Transporturilor, cu privire la majorările salariale la nivel de ramură. „Greva s-a desfășurat așa cum a fost programată, între orele șapte și nouă. Din punctul nostru de vedere ea este una legală, înregistrată la direcția de muncă. Călătorii cred că au înțeles sensul protestului nostru, mai ales că el a fost anunțat din timp, atât de sindicate, cât și de administrație. Mai mult decât atât, călătorilor care au cumpărat bilete și nu le-au folosit din cauza grevei, le vor fi returnați banii în totalitate“, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Vasile Anghel, liderul sindicaliștilor din cadrul Regionalei CFR Constanța. Potrivit estimărilor făcute de către sindicaliști, acțiunea de ieri a afectat în jur de 40 de trenuri, respectiv opt trenuri de călători, care se aflau în mers în momentul declanșării grevei de avertisment și care au fost oprite în prima stație, 12 trenuri de călători care nu au apucat să plece din stații și alte aproximativ 20 de trenuri de marfă. Legat de revendicările sindicaliștilor și de dialogul de la distanță purtat în ultimele zile între aceș-tia și ministrul transporturilor, Ludovic Orban, Vasile Anghel a adăugat că „nemulțumirea salariaților este știută de mai mult timp. Este deranjant însă că ministrul transporturilor a anunțat că salariații ar fi cerut o majorare a salariilor cu 20% sau chiar de 30%. Acesta este un neadevăr. Tot ce am cerut noi este aplicarea salariului minim pe economiei în grila noastră de salarizare. În momentul de față, salariul minim la nivel de ramură este de 450 de lei, ceea este cu mult sub salariul minim stabilit prin hotărâre de guvern, de 500 de lei“. Mai mult decât atât, el a precizat chiar că negocierile ar fi trebuit să se desfășoare pe baza contractului colectiv de muncă existent la nivel de ramură, în care se precizează că salariul minim este de 700 de lei. Aceeași opinie este împărtășită și de către Gheorghe Popa, președintele sindicatelor feroviare mișcare-comercial, care a explicat, la începutul acestei săptămâni, motivele care au dus la eșuarea negocierilor. „Administrația ne-a invitat să ne ceară amânarea grevei până când Ministerul de Finanțe se pronunță asupra bugetelor de la calea ferată, dar din 19 februarie, când am avut ultima întâlnire, aveau tot timpul să se pronunțe asupra acestor bugete“, a declarat Gheorghe Popa. De partea cealaltă, Ludovic Orban a afirmat ieri, după încetarea grevei de avertisment, că orice majorare salarială ce ar depăși 10% ar fi posibilă doar dacă au loc disponibilizări. Din informațiile oferite de către Vasile Anghel, este foarte posibil ca acțiunile de protest să continue și în perioada imediat următoare, existând chiar varianta declanșării grevei generale. „După această grevă noi vom solicita în continuare întâlniri cu ministrul transporturilor, pentru că el este singurul în măsură să ia o decizie. Dacă nu ne vom înțelege vom continua protestele, urmând forma extremă a acestora și anume greva generală. Probabil că vom încerca și un miting la București, deși realitatea a demonstrat că acest gen de acțiuni nu au prea mult efect. Din punctul meu de vedere, în maximum două săptămâni vom ști cu exactitate și data la care va fi programată declanșarea grevei generale”, a încheiat Vasile Anghel.