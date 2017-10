Traficanţii prinşi cu 1,2 tone de cocaină, încă 30 de zile în arest

Traficanții prinși cu 1,2 tone de cocaină, încă 30 de zile în arest

Magistrații constănțeni au dispus, ieri, prelungirea cu încă 30 de zile a duratei de arest preventiv în ceea ce-i privește pe Alvarez Antonio Cano, Ramona Elena Cioroabă și Adrian Vasile Chiribău - cei care sunt cercetați în legătură cu un transport de 1.200 kg de cocaină. Cocaina a fost descoperită, la începutul lunii februarie, în Portul Agigea, și era disimulată în două containere încărcate cu lemn de cedru provenit din Brazilia. În urma percheziției celor două containere, polițiștii au descoperit 1.205 kilograme de cocaină, ambalată în 1.080 de calupuri. În containere erau baloți cu șipci din lemn, care aveau, la mijloc, un compartiment special amenajat, în care se aflau pachetele cu droguri. Cocaina are o puritate de 90%, iar dacă ar fi fost comercializată pe piața neagră ar fi valorat aproximativ 100 de milioane de euro. Cei trei sunt cercetați pentru inițiere sau constituirea unui grup infracțional organizat și trafic internațional de droguri de mare risc. Cano, Cioroabă și Chiribău nu au recunoscut, în momentul arestării lor, infracțiunile de care au fost acuzați. Ei au spus că nu știau că se află droguri în cele două containere. Singurul care ar fi știut de existența și a unei alte încărcături decât lemnul a fost Adrian Vasile Chiribău. Chiar și așa, el nu a folosit niciodată (în prezența investigatorului sub acoperire) cuvântul „droguri“ sau „stupefiante“, ci a afirmat că este vorba despre „Viagra“ ori „anabolizante”. Bărbatul le-a spus anchetatorilor că acesta a fost motivul care a stat la baza demersurilor sale de a scoate mai repede încărcătura din port. Din această cauză, Chiribău l-a contactat pe investigatorul sub acoperire, căruia i-a promis 20.000 de euro în schimbul facilitării scoaterii celor două containere din port. Din respectiva sumă, Chiribău i-a dat 10.000 de euro, când a fost prins în flagrant. El a negat tot timpul că ar fi știut că în cele două containere se află cocaină. La doar câteva zile, alte patru tone de cocaină au fost confiscate în Brazilia, de Poliția locală, și ofițeri DEA (Drug Enforcement Agency), pe baza informațiilor oferite de polițiștii și procurorii români.