Andrei Pavel și-a anunțat retragerea din activitatea competițională

Tot respectul, „Cneazule!“

Andrei Pavel și-a anunțat, ieri, retragerea din activitatea competițională. Tenismanul constănțean n-a terminat partida cu Andy Murray, din primul tur al Australian Open, fiind silit să abandoneze, din cauza durerilor la spate. Profesionist pur-sânge, Andrei Pavel a strâns din dinți și a venit să joace la Australian Open, după o pauză forțată de aproape un an. Nu s-a temut de „bombardierul” Andy Murray. Văzuse prea multe la viața sa ca să se mai sperie de cineva. Singurul motiv de îngrijorare era propria sa sănătate, iar aici „filmul” s-a rupt. Ieri, chiar pe Rod Laver Arena, constănțeanul a abandonat în setul doi, la scorul de 6-2, 3-1 în favoarea scoțianului, și a anunțat apoi că își pune racheta în cui. „Nu mai vreau să mai încerc, nu mai vreau să îmi risc sănătatea doar pentru a evolua încă un turneu. Nu vreau să fiu nevoit să mă operez din nou. Nu mai vreau. De ce să o fac? Săptămâna viitoare, împlinesc 35 de ani și nu sunt Lance Armstrong”, a spus Pavel, al doilea „boșorog” participant la Aussie Open 2009, după francezul Fabrice Santoro. Tenismanul a precizat că problema de sănătate care i-a provocat abandonul este o recidivă a unei leziuni pe care o are de mult timp, suferind de o deplasare a unei vertebre: „Am această problemă de aproximativ opt ani. În octombrie 2008, am făcut unele examene și spatele meu era în regulă. De aceea, am vrut să mai continui pentru un ultim sezon, să evoluez în turneele de Grand Slam și să mă retrag la Open-ul de la București. Dar nu se întâmplă întotdeauna așa cum dorești. Durerea este încă acolo. Azi (n.r. - ieri) m-am simțit rău și nu am putut merge mai departe”. Andrei Pavel și-a început cariera de profesionist în 1995 și a câștigat trei titluri de campion, adunând peste cinci milioane de dolari numai din tenis. Cea mai bună clasare a sa în Top ATP s-a consemnat în octombrie 2004, când a ocupat locul 13. Hănescu avansează la Melbourne Tenismanul român Victor Hănescu s-a calificat în turul doi al Australian Open, după o victorie fabuloasă, scor 3-6, 3-6, 7-6 (7), 7-6 (4), 8-6, obținută în fața cehului Jan Hernych. Demonstrând o stăpânire de sine ieșită din comun, „Uriașul” a revenit de la 0-2 la seturi, a salvat trei mingi de meci și a câștigat atunci când nimeni nu mai credea în șansa sa. În turul doi, Hănescu îl va întâlni pe israelianul Dudi Sela. În schimb, Sorana Cîrstea părăsește prematur Open-ul de la antipozi, fiind învinsă, în runda inaugurală, scor 2-6, 2-6, de Melinda Czink (Ungaria).