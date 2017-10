Topul falimentelor bancare din SUA

Ştire online publicată Miercuri, 01 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În plină criză financiară, americanii se țin de clasamente. Și asta pentru că topul celor mai mari falimente bancare din SUA a trebuit să fie actualizat, după ce gigantul WaMu (Washington Mutual) s-a prăbușit pe 25 septembrie, cu tot cu activele de 307 miliarde dolari. 1. După cum spuneam, WaMu, trecută sub legea falimentului, în urmă cu o săptămână 2. Continental Illinois (Chicago) a cedat în 1984, cu active de 40 miliarde dolari 3. First Republic Banlk Corp. (Dallas) a falimentat în 1988, cu active de 32,5 miliarde dolari 4. IndyMac Bank FSP (Pasadena) – iulie 2008 – active de 32 miliarde dolari 5. The American Savings & Loan Assoc. (Stockton) – 1988 – active de 30,2 miliarde dolari 6. Bank of New England Corp – 1991 – 21,7 miliarde dolari 7. MCorp Bank (Dallas) – 1989 – 15,6 miliarde dolari 8. Gibraltar Savings (Simi Valley) – 1989 – 15,1 miliarde dolari 9. First City Bancorp (Houston) Texas – 1988 – 13 miliarde dolari 10. Homefeld Bank FA (San Diego) – 1992 – 12,2 miliarde dolari