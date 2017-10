Topraisarul ar putea deveni cea mai mare bază militară din Dobrogea

În unitatea militară de la Topraisar, printre cetățenii și oficialitățile din localitate, dar și la nivelul Statului Major al Forțelor Terestre circulă același zvon – la Topraisar va fi reorganizată brigada militară, dislocată acum mulți ani la Clinceni. Nimic nu este oficial, nimeni nu vrea să-și asume informația, însă mai toți recunosc că se vorbește despre acest lucru. Brigada reprezintă un eșalon superior în organizarea militară și este formată dintr-un număr variabil de regimente, batalioane și divizioane. În urmă cu câțiva ani, la Topraisar se afla cea mai mare brigadă militară din Dobrogea, care avea sub comandă batalioane și unități din județele Constanța și Tulcea. În Brigada 34 Mecanizată Topraisar se aflau aproape 3.000 de militari. Însă, sub presiunile NATO de reorganizare și modernizare a armatei române în vederea ade-rării țării noastre la Alianța Nord-Atlantică, brigada a fost mutată inițial la Mihail Kogălniceanu, pentru ca mai apoi să fie dislocată la Clinceni. În prezent, la Topraisar se mai află doar Batalionul 341 Infanterie „Rechinii albi”, condus de lt. col. dr. Vasile Vreme. Din cei 3000 de soldați care roiau altădată prin unitate, acum au mai rămas câteva sute, însă cei mai buni. Militarii Batalionului 341 Infanterie Topraisar sunt singurii din România care au luptat în toate teatrele de operațiuni, din Balcani, Afganistan și Irak. Bursa zvonurilor Istoria pare însă să se întoarcă, din nou, cu fața spre baza militară de la Topraisar. De câteva luni umblă zvonul, și nu doar la nivelul soldaților, ci și prin eșaloanele superioare, că MApN planifică reîntoarcerea Brigăzii 34 Mecanizată la Topraisar. Toată lumea vorbește despre asta, atât în interiorul Batalionului 341 Infanterie, cât și în afara bazei. Militarii spun că au auzit din diferite surse, ofițeri, subofițeri, că aici va reveni brigada, însă nimeni nu le-a spus nimic oficial. Mulți se bucură deoarece revenirea unității la vechea formă de organizare le-ar asigura mai multe oportunități. Primarul din Topraisar a auzit și el La fel de mult s-ar bucura și primarul comunei Topraisar, Gheorghe Stelian, care ne-a mărturisit că și el a auzit că brigada s-ar reîntoarce în localitatea lui. „Nu am nimic oficial, confirmat. Am auzit și eu vorbindu-se, mi-au spus unii ofițeri că ar reveni brigada la Topraisar. Deși nu este oficial un asemenea lucru, trebuie să recunosc că îmi doresc foarte mult să se întâmple așa. Ar ajuta foarte mult localitatea. Vă dați seama ce înseamnă să vină din nou 2.500 – 3.000 de militari, colonei, generali? Pe lângă faptul că va crește consumul, ne vor intra și nouă la bugetul local bani din impozitele pe salarii. Ar fi nemaipomenit. Poate ar repara sau ar face ceva cu blocul de locuințe din centrul comunei, lăsat în paragină, ar mai face unele investiții… Sunt mult mai multe oportunități. Dar, deocamdată, nu sunt decât zvonuri”, ne-a declarat primarul Gheorghe Stelian. Comandantul „Rechinilor albi” nu comentează Comandantul Batalionul 341 Infanterie – cea mai activă unitate din fosta brigadă, lt. col. dr Vasile Vreme, a refuzat să comenteze asemenea zvonuri, spunând că el nu a auzit nimic. Fiind un om care vorbește doar pe documente, Vreme ne-a declarat că nu a primit niciun act oficial și de aceea nu ne poate spune nimic. Există un sâmbure de adevăr Informații că la Topraisar ar reveni brigada dislocată la Clinceni există chiar și în eșaloanele superioare ale Ministerului Apărării. Surse din cadrul Statului Major General al Forțelor Terestre ne-au declarat că și ele au auzit de această mutare, însă nimic oficial. „Asemenea informații circulă și pe la noi, însă tot la stadiu de zvon. Am auzit vorbindu-se și de aceea cred că un sâmbure de adevăr există totuși. Problema e că acum, în contextul actualei crize economice, nu ne-ar prea da mâna să dislocăm și să reorganizăm o brigadă deoarece sunt costuri, trebuie să muți oameni, unități. Însă nu există nimic oficial, ci doar zvonuri”. În plus, o asemenea decizie nu se ia la nivelul MApN, ci doar într-o ședință CSAT. În ceea ce privește motivele pentru care s-ar decide întoarcerea brigăzii la Topraisar, există două mari puncte: brigada ar avea comandamentul lângă București și ar prelua în subordine toate unitățile și batalioanele din Dobrogea; baza materială și logistică de la Topraisar aflată într-o stare foarte bună. Contactat telefonic pentru un punct oficial din partea Statului Major al Forțelor Terestre, maiorul Pavel Petrea ne-a declarat: „La nivelul Statului Major al Forțelor Terestre nu există niciun document sau act oficial în legătură cu reorganizarea unei brigăzi la Topraisar”.