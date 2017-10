Soarta constănțeanului:

Toamna n-are apă caldă, iarna tremură de frig

Timp de cel puțin două săptămâni, în fiecare an, constănțeanul nu are apă caldă de consum. Pe motiv că se face revizia anuală la instalațiile de termoficare care deservesc municipiul Constanța, omul se spală la lighean, prin rude sau găsește alte modalități. Și totul ca la iarnă să nu fie probleme, să aibă apă caldă și căldură. Din păcate, în ultima iarnă, mulți au fost cei care au scos bani din buzunar, fără ca măcar să se bucure de apă caldă sau căldură. Constănțenii s-au obișnuit, în fiecare an, la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie să sufere de pe urma reviziei anuale efectuate de CET Palas la instalațiile de termoficare care deservesc municipiul Constanța. Și cum revizia nu se poate efectua fără ca apa caldă să fie oprită, CET Palas a împărțit orașul în două magistrale: I și II. Deja a fost efectuată revizia la Magistrala II, termenul anunțat de oprire a apei calde fiind depășit. Cu toate că trebuia să finalizeze lucrările pentru revizia anuală a instalațiilor de termoficare la Magistrala II pe data de 01.09.2009, din cauza unei defecțiuni, alimentarea cu apă caldă s-a făcut abia ieri dimineața. Situația se poate repeta, întrucât lucrările de revizie anuală continuă la Magistrala I. Revizia CET-ului îngreunată de datoriile RADET-ului Florin Rugină, consilierul directorului general al RADET Constanța, precizează că reviziile CET Palas au devenit o tradiție. „Dacă CET-ul oprește furnizarea, noi nu avem cum să dăm apă caldă. Este revizia lor și, pe măsură ce ei finalizează revizia, noi dăm drumul la apă caldă. Ce-i drept profităm și noi și ne facem reviziile, dar nu noi suntem de vină de oprirea apei calde de consum”, a declarat Florin Rugină. De partea cealaltă, Dumitru Tamaș, directorul tehnic al CET Palas, susține că reviziile se fac de comun acord cu RADET Constanța. „CET Palas face revizii la instalațiile din centrală, la pompe, conducte, se schimbă țevile între CET și punctele termice”, susține directorul tehnic. CET Palas are peste 100 de kilometri de conducte împărțite pe cele două magistrale, unele vechi de peste 30 de ani. „Anual schimbăm cinci-șase kilometri de conducte cu diametru între 150 și 1.000 de milimetri. La 20 de ani vine rândul aceluiași tronson să fie înlocuit”, ne explică Dumitru Tamaș. Din cauza datoriilor mari pe care regia le are, de peste 150 de milioane de lei, la care se adaugă și penalizările de întârziere de 80 de milioane de lei, CET Palas nu poate efectua reviziile și schimba conductele. „Anual facem lucrări de reparație cuprinse între 2.500.000 de lei și 4.000.000 de lei”, ne spune Tamaș. Două săptămâni pe an, revizie Decizia reprezentanților CET Palas de a opri, la sfârșit de sezon estival, apa caldă de consum a stârnit nemulțumirea locuitorilor din Constanța. Sătui să se spele cu apă rece, să încălzească apă și să facă baie la lighean sau prin cunoscuți, constănțenii cer lămuriri cu privire la perioada reviziei. „Perioada de revizie o stabilim noi și depinde de factorii externi. Este prea devreme la începutul lunii august, că este cald. Dacă facem revizia în septembrie, nu e bine că încep copiii școala. Înțeleg că este lumea nemulțumită, dar lucrările sunt absolut necesare pentru a nu avea probleme iarna”, ne explică directorul tehnic. CET Palas, la mila Congaz Cele mai multe probleme cu instalațiile de termoficare sunt în zona Gării, pentru că peste conducte a fost turnat beton și nu se poate face revizia. Spălătorii, restaurante, baruri au fost ridicate peste conducte și, deși reprezentanții CET Palas au făcut nenumărate plângeri, nimic nu a fost rezolvat. De asemenea, au fost menționate ca fiind zone cu probleme și Tomis Nord, Inel I, Inel II, zona centru. „Lumea a cumpărat terenuri sub care erau conductele noastre și doresc să fie mutate, dar nu să plătească ei. Trebuie să știe că aceste conducte sunt domeniu public”, precizează Tamaș. Datoriile extrem de mari, de 2.000.000 de lei, către Congaz, furnizorul principal al gazelor naturale, ar putea lăsa Constanța fără căldură la iarnă. Potrivit directorului tehnic al CET Palas „avem păcură în rezervoare pentru două-trei săptămâni, în rest stăm la mila Congaz să ne furnizeze gaze”. RADET Constanța este principalul consumator al CET Palas, consumând 95-98% din producție. Revizia continuă până pe 7 septembrie În perioada 29.08.2008-07.09.2008, CET Palas efectuează lucrări de revizie anuală la Magistrala I. În aceste condiții, RADET Constanța a întrerupt furnizarea de apă caldă de consum în zonele Complex Anda, Km 4-5, Km 5, Doraly Mall, Viile Noi, Poarta 6, Spitalul CFR, Faleză Sud, Piața Farului, Abator, Complex ICH, Gară, Spitalul Municipal, Policlinica 2, Casa de Cultură, Școala nr. 11, Centru, Peninsulă, Tomis Mall, Piața Griviței, Piața Unirii, Poliția Municipiului, Muzeul de Marină, Casa de Pensii, Starea Civilă, Zorile, Teatrul Liric, Sala Sporturilor, Spitalul Militar, Piața Chiliei, Tomis I, Tomis II, Spitalul Județean, Flămânda, Capitol. În condițiile în care CET Palas va finaliza la timp lucrările de revizie anuală, RADET Constanța va relua furnizarea apei calde de consum din punctele termice arondate la Magistrala I în data de 7 septembrie. Comentariile cititorilor pe site-ul Cuget Liber la articolul „Se prelungește programul de întrerupere a apei calde pentru jumătate de oraș”: „Pe 24 august încă mai era vreme bună de plajă. Poate că mulți dintre noi avem rude sau prieteni veniți la plajă…Știați că deja sunt mulți turiști care ocolesc perioada asta tocmai din cauză că nu curge apă caldă. Amânați-o dracului cu două săptămâni mai încolo!”. De la simplu_constănțean, (02-09-2008, 11:06:33). „Credeam că după patru ani de când sunt plecată s-a schimbat ceva și în Constanța, dar se pare că nu. Având în vedere că aveți același primar e normal să aveți aceleași probleme. O să citesc, în continuare, în presă, ca să știu și eu când e «recomandat să vin acasă»” De la Eleny, (02-09-2008, 22:07:36). „Fraților, încep să regret că am centrală. M-am săturat să vină soacră-mea la mine acasă să facă baie. Zi de zi e la mine. Și pot să jur că la ea nu se spală în fiecare zi. Hai măi mai repede cu apa aia că mor cu ea de gât!” De la ginere - (02-09-2008, 21:32:08). „Dacă politicienii constănțeni sunt împuțiți, de ce trebuie să ajungem și noi ca ei? Dați odată numărul la apă caldă că nu se mai poate așa”. De la Nespălat - (02-09-2008, 18:41:44) „Dar de Năvodari ce ziceți? Aici nu avem apă caldă de pe 11 august. Se face o lună de când nu avem apă caldă și se va opri și rece din cauza unor datornici din scara blocului. Parcă suntem în secolul XIX”. De la Mădălina - (02.08.2008, 14:08:23).