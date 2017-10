Își dorea să câștige postul prin furt

Titularizare cu hands free

La unul din cele opt centre unde s-a desfășurat, ieri, proba scrisă a concursului de titularizare s-a descoperit un rușinos caz de fraudare a examenului. La Colegiul Economic „Carol I”, o aspirantă la titularizarea pentru catedra de psihopedagogie specială a creat suspiciuni comisiei care o asista, motiv pentru care a fost sesizată prof. Cristina Ivan, președintele comisiei de examinare la instituția precizată: „Am descoperit că sub tampoanele de vată pe care le avea în urechi pe motiv că are probleme de sănătate se ascundea un minuscul dispozitiv hands free”. Cu cine avea stabilită convorbirea și cum putea comunica deja nu mai contează. Cert este că a dat cu… subsemnatul și să sperăm că are atâta bun simț încât să nu mai încerce altă dată să ocupe un post în învățământ. Pentru că asemenea „elemente” contribuie la imaginea derizorie a învățământului românesc deja căzut în dizgrația generală.