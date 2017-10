Titanicul pe fundul oceanului, aşa cum nu l-aţi mai văzut niciodată IMAGINI NOI

Titanicul pe fundul oceanului, așa cum nu l-ați mai văzut niciodată IMAGINI NOI

Ştire online publicată Joi, 22 Martie 2012.

Titanic, pachebotul britanic al White Star Line, cel mai mare din lume în 1912, a naufragiat în largul coastelor Terra Nova, în timpul călătoriei inaugurale, după ce s-a lovit de un aisberg. În naufragiu și-au pierdut viața peste 1.500 de persoane.Robert Ballard și Jean-Louis Michel au descoperit, în 1985, rămășițele Titanicului.RMS Titanic (Royal Mail Steamer - vas poștal regal) a fost al doilea din trioul de "supernave" format alături de RMS Olympic și HMHS Britannic, concepute pentru a oferi fiecare câte o cursă săptămânală și pentru a domina afacerea transatlantică dintre Southampton și New York în interesul companiei White Star Line. Construit la șantierele Harland and Wolff din Belfast, Titanic a fost cel mai mare vas din lume până la momentul scufundării sale. În timpul călătoriei inaugurale (Southampton, Anglia, apoi Cherbourg, Franța, Queenstown, Irlanda, cu destinația New York), el s-a ciocnit cu un aisberg, la ora 23.40, în ziua de duminică, 14 aprilie 1912. Vasul s-a scufundat în două ore și jumătate, după ce s-a rupt în două părți, la ora 02.20 (15 aprilie).