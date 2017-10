„Tipul de la cablu“ i-a furat unei bătrâne banii de înmormântare

# Într-o fracțiune de secundă, în timp ce bătrâna se afla în altă cameră, el a furat 15.000 de lei, 100 de euro și 150 de dolari O femeie a rămas fără agoniseala de-o viață, după ce a primit în apartament un necunoscut, care i-a furat banii pe care-i strânsese pentru înmormântare. În cursul zilei de marți, Elena Boticiu, în vârstă de 78 de ani, din Constanța, se afla în apartamentul în care locuiește singură. La un moment dat, în jurul orei 10,45, un tânăr a sunat la ușa sa, iar femeia i-a deschis. Bărbatul s-a recomandat a fi lucrător în cadrul unei societăți de televiziune prin cablu, însă fără să se legitimeze. Printre altele, el i-a spus că firma la care lucrează are o ofertă foarte atractivă. Concret, el a precizat că dacă este de acord să plătească abonamentul pe șase luni, beneficiază de abonament gratuit încă patru luni. Atrasă de oferta prezentată și gândindu-se că face economie, bătrâna a spus că este de acord, și s-a dus la recamierul din cameră, din lada căruia a luat banii să plătească. În același timp, femeia i-a spus că, uneori, i se întrerupe cablul TV, moment în care bărbatul s-a oferit să se uite dacă televizorul sau cablul are vreo defecțiune. Cu gânduri necurate, tânărul i-a spus femeii că are nevoie de un cuțit înroșit și a trimis-o să-l încălzească la aragazul care se afla în altă cameră. În fracțiune de secundă, tânărul a ridicat lada recamierului, de unde văzuse că luase femeia banii, și a sustras tot ce se afla acolo. După ce a mai umblat puțin pe la televizor făcându-se că-l repară, el i-a spus „săru’ mâna” și dus a fost. La scurt timp, după plecarea bărbatului, bătrâna a sesizat că-i lipsesc 15.000 de lei, 100 de euro și 150 de dolari și a intrat în stare de șoc. Cu ultimele puteri, ea a anunțat polițiștii, care acum se chinuie să-l identifice pe hoț.