Ţinte vii! Statul Islamic a publicat o listă cu occidentali "de ucis"

Ținte vii! Statul Islamic a publicat o listă cu occidentali "de ucis"

Ştire online publicată Miercuri, 04 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O grupare teroristă care are legături cu Statul Islamic a dat publicității o listă cu oameni „de ucis“, pe care se află și locuitori aleși la întâmplare din orașul New York.Pe listă se află 3.600 de persoane din New York, care, zilele acestea, sunt contactate de FBI și NYPD și anunțate că sunt ținte ale grupării Armată Cibernetică a Califatului, a relatat postul TV WABC.Printre țintele jihadiștilor se număra angajați ai Departamentului de Stat și ai celui de Securitate Internă, însă lista conține și numele unor cetățeni obișnuiți, selectați aparent aleatoriu.„Îi vrem morți și închiși”, este mesajul alăturat listei, care cuprinde nume, adrese de domiciliu și de e-mail. Însă, potrivit Reuters, unele dintre informații sunt vechi și nu mai sunt valabile.Experți americani au declarat pentru WABC că, deși nu au fost identificate amenințări imediate, lista reprezintă ceva mai serios decât o simplă campanie de teroare.Nu este pentru prima dată când Statul Islamic publică liste cu ținte, însă cele anterioare conțineau un număr mult mai mic de persoane. De exemplu, un document publicat anul trecut enumera 100 de militari americani ca ținte ISIL, scrie Ziare.com.