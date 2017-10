Tinerii absolvenţi de facultate trebuie să aştepte până în toamnă pentru un loc de muncă

Tinerii absolvenți de facultate trebuie să aștepte până în toamnă pentru un loc de muncă

În fiecare an, absolvenții de facultate întâmpină greutăți în a-și găsi un loc de muncă în Constanța. Pentru că este vară și ne aflăm pe litoral, toate locurile de muncă vacante sunt în domeniul turismului. Agenții economici caută bucătari, ospătari, șoferi sau vânzători. Adina-Nicoleta Mînzală este absolventă a Facultății de Litere, specializarea studii americane din cadrul Universității „Ovidius” Constanța. După ce a dat examenul de licență, absolventa a început să-și caute un loc de muncă. „Locuri de muncă sunt, dar am refuzat pentru că nu am terminat o facultate ca să mă angajez ospătar, șofer sau vânzătoare”, se plânge tânăra. În ultimele trei săptămâni a cumpărat zi de zi ziarele, s-a înregistrat pe mai multe site-uri și a dat zvon la toți cunoscuții că ar dori un loc de muncă. 10% din totalul locurilor de muncă pentru cei cu studii superioare Dragoș Poteleanu, directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța (AJOFM), ne-a declarat că nu are soluție în fața inflației de studii superioare. „O bursă a locurilor de muncă pentru absolvenți se va ține abia în toamnă, pe data de 26 septembrie”, a declarat directorul executiv. În prezent, din 1.000 de locuri de muncă vacante, doar 19 se adresează celor cu studii superioare. Domeniile cele mai căutate sunt resurse umane, economic, juridic sau tehnic. Dragoș Poteleanu ne-a explicat că are cunoștință de aceste probleme ale studenților absol-venți, dar nu are cum să-i ajute. „Am organizat bursa în luna sep-tembrie, pentru că, din experiența anilor anteriori, nu toți au examenul de absolvire în luna iulie, unii susțin examenul în august, iar studenții facultăților particulare în luna septembrie”, a precizat directorul. „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți întotdeauna cumulează o ofertă mare de locuri de muncă, dat fiind faptul că agenții eco-nomici oferă 3.000 - 4.000 de locuri de muncă”, relatează Dragoș Poteleanu. 50 de lei, taxă de angajare Pe lângă AJOFM Constanța, Internetul este o modalitate de a-ți căuta un loc de muncă. Adina-Nicoleta Mînzală s-a înscris pe mai multe site-uri, a trimis zeci de CV-uri și a fost contactată. „Am fost sunată de mai mulți, dar erau dubioși, unii mă întrebau cum arăt, alții îmi spuneau că trebuie să plătesc 50 de lei, nu știu ce taxă. Asta-i culmea: să le dau bani să se uite pe CV-ul meu!”, ne spune tânăra. A renunțat să-și mai caute un job pe Internet, pentru că lucrurile nu sunt clare și a apelat la AJOFM Constanța. În doar cinci minute și-a găsit un loc de muncă. Pe perioada verii, studenta va da lecții de limba engleză.