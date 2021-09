Tineri însurăței originali. Cum s-au răzbunat pe cei care au spus că vin la nuntă, dar au chiulit

Mirii au fost atât de furioși pe cei care n-au venit la nuntă – după ce au confirmat „Yes” la RSVP – că le-au trimis facturi de 240 de dolari ca să-și recupereze cheltuielile, relatează The New York Post.



Inițiativa, care pune cu siguranță capăt unor prietenii, a stârnit o dezbatere aprigă online: este de prost gust sau justificată? Absenților li s-a dat un termen de o lună începând din 18 august de către mirii care erau până atunci anonimi și a căror nuntă la Royalton Negril Resort & Spa din Jamaica (foto) a costat în aparență $120 de persoană.



Mirii, Doug Simmons (44 de ani) și Dedra McGee (acum Simmons, 43) sunt din Chicago și au fost contactați de The Post. Facturile, postate de Doug pe Facebook, îi iau la țintă vinovați: „Din cauză că nu ne-ați anunțat că nu veți participa, această sumă ne-o datorați pentru că noi am plătit în avans. Puteți plăti prin Zelle sau PayPal. Vă rugăm să ne anunțați ce metodă ați folosit. Mulțumim!”, scrie hotnews.ro



Simmons, patron de afacere mică la Chi-town, a subliniat că nu este vorba despre bani







.El și mireasa au fost răniți și s-au simțit nerespectați de absenții la nunta lor cu peste 100 de invitați. „Am întrebat de patru ori: Puteți veni? și ei au spus: Da. Nimeni nu m-a sunat sau mi-a trimis un mesaj: Nu putem veni... E tot ce ceream. Dacă-mi spuneai că nu reușești, aș fi înțeles, dar să nu-mi spui nimic și apoi să nu apari? Am luat-o personal”.

