Timpul, remediu pentru decepţia în dragoste

7

un ajutor va rog

buna ma numesc mihai,si mias dori sa primesc sfaturi sau un ajutor , iubita mea ma parasit ,o iubesc si imi doresc sa ma inpac cu ea. sincer nu stiu cum sa fac. am cunoscuto acum an si jumatate, in iulie si neam placut am ramas inpreuna de atunci,timp de 6 luni totul a fost frumos intre noi ne rea bine inpreuna ,ea este studenta iar eu munceam si ne vedem de viata inpreuna,acum un an in ianuarie intruna din zile cand venise la mine sa stam inpreuna eu trebuie sa ma duc la munca dar in acea zi am avut o problema cu maseaua si mi se unflese, am sunat la munca si iam expicat sefului meu ca nu pot sa ma duc din cauza maselei ,si dupa ce iam nchis telefonul am facut greseala sa zic te iubesc stefa..va jur ca nu stiu de ce an zis asa ceva si mam oprit ca miam dat seama ca gresesc si mam blocat si nam stiut ce sa fac ca ma uitam la iubita mea ca facuse o fata si nu stiam ce sa mai zic,, pe ia o cheama elena.. jur ca nu am vrut ,, au urmat cateva ore de cearta si explicati finca ea a crezut ca zic asta ca eu inca ma mai gandesc la fosta ca pe aia o cema stefana,, fin atat de idiot iam vb despre tot trecutul meu si despre dezamgirile ce le avusesm pana sa o cunosc pe ea in seperanta ca va intelege ca ini doresc ceva serios,, am ramas inpreuna dar au urmat alte lucruri, la vro trei saptamani de la acel te iubesc , e stand cu sora mea in apartament, find iarna si fina ei trecand printro despartire si fin intro situatie grea si nu avand unde sa stea msora mea ia spus sa se mute la noi pana in primavara ,, iam povestit prietenei mele ca va sta ace fata cu noi in apartament dar ea a inceput sa fie geloasa ca ea statea la camin si eu in casa cu aia ,, am ajuns si neam despartit .. la cateva zile a aflat sora mea ca mam despartit de eaa si a sunato si au ajuns sa se certe ,, am sunat si eu pe iubita si pana la urma neaminteles si neam inpacat doar ca a urmat o perioada pe la sfarsitul luni cand o sunam mereu suna ocupat telefonul ei si incepusema sami pun intrebari au aparut iar certuri mintruna din zile iam intrat pe cont de facebok si am gasit la mesaje ca ii cere unui fost iubit sa intre pe mes ,, iam cerut sa imi aratae si a refuza zicand ca nam incredere in ea si ca ea nu are nimic cu ala ,, au fost zile in care neintlneam si suna el,, a inteles ca nu are nimic cu el doar ca devenisem gelos ,, si intro seara pe cand eram inpreuna a sunato el si am luat foc pur si simplu si am ajuns sa ne certam si din acel ;oment de rabufnire am cedat si de nervi sau nu stiu de ce am luat o furculita si miam infipto in mana sintintuma insela,mintit ,, nea certa si iar neam inpacat la cateva zile ,, dupa aceasta perioada in care nu maiputea veni la mine ce ea nu vrea sa o vada pe fata aia in casa cu mine si nici nu avand unde sa stam si noi , doar prin parcuri sau la vrun suc , devenisem mult prea stresat ca nu avemunde sa sta si noi siam decis sa ne castorim si ca sa facem bani pentru o vitoare nunta am ales sa plec din tara si sa fac bani ,, neaminteles bine pana cand am plecat din tara ,, cat am stat in strainatate 4 luni vb doar pe net finca nu imi permiteam sa o sun foarte des,, am avut o perioada grea in care nu am avut de munca si stateam doar acasa si ne tot certam ca ea era in sesiunea de examene iar eu erm ca un leu in cusca ,departe de ea si cu dorinta de a sta cu ea de vb ,, a renuntat sa ne mai castorim pe motiv ca nu avem bani si ca ne grabim si ca ai ei nu sunt de acord ca zic ca ne grabi , am ajus sa ne certam din orice si sami spuna sa ne despartim,, neam despartin iar neam inpacat si la patru luni de la plecarea mea mia spus ca lucrurine intre noi nu mai merg si ca sa ne despartim . neam inpacat si pama am ajuns acasa am fost la ia acasa la familie ,, dar totul pare ok dar imi spunea ca vrea o pauza ca sa isi puna ordine in ganduri ,, si nu intelegeam cum adica o pauza ,, adica cat timp,, si faptum ca nu vb,, mia venit greu si am tot sunato, intro seara find mai tarziu ao sunat si am ajuns iar la cearta si a intervenit si mama ei intre noi sunanumi ca so las in pace si ca ne va desparti .. si s decis sa ne desparti si au trecut 5 luni de atunci iar in primele 2 luni am mai vb cu ea din cand in cand si cu mama ei dar ajungeam tot la cearta si imi reprosa ca am facut gresele ,, a sunat de zeci de ori in acele 2 luni si miam cerut iertate si am inporato la o sansa dar a zis sa o las in pace ca sia gasit pe alt cinava si de 3 luni nici la mesaje sinici la tel nu vrea sa mai raspunda ,. mia dat ignor de peste tot si stiu ca acum ete cu alt baiat ,, sincer o iubesc si am incercat si inca incerc de 5 luni sai spun ca imi pare rau si ca o iubesc ,, ia; sunat toata familie si miamcerut iertare de la fiecare in parte si iam inplorat sa ma inteleaga ca imi pare rau si sami da o sansa ,, iam scris sute de mesaje dar nici un raspuns ,, stiu ca are pe alt cineva acuma ca iam vazzut si mi zis si ia ultima oara cand am vb la telefon ca dc sa renunte la el pt mine caare si batut joc de ea , va jur ca o iubesc din tot sufletul meu ,am mai avut relati dar la nimeni nu am tinut cum tin la ea ,, ce s fac su cum sa mai fac ,, mie greu fara ea si nu stiu ce sa mai fac ,, sincer stiu ca am gresit si eu cu multe si imi pare rau ,oare nu iam aratat ca imi pare rau si ca o iubesc ...stiu ca am gresit , am pierduto si regret , dar as face orice sa ma inpac cu ea,, dar acum ea ma uraste si este cu alt cineva.. oare ma va intelege vreodata sau ma va ierta ?stiu ca am gresit si ca cer ajutorul tarziu dar oare e prea tarziu sa mai pot face ceva sa o conving ca ma voi schimba si sami dea o sansa??