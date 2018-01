Theresa May vizitează China pentru relațiile economice post Brexit

Ştire online publicată Joi, 01 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul britanic Theresa May a sosit, ieri, în China, pentru o vizită oficială, într-un moment în care se ambiționează să întărească relațiile comerciale ale Marii Britanii cu țările străine în perspectiva perioadei post-Brexit, relatează AFP.Theresa May și-a început vizita în marele oraș industrial Wuhan (centru) și va rămâne în țara asiatică până vineri. O vizită menită să aprofundeze noua „vârstă de aur” a relațiilor chino-britanice, potrivit Ministerului chinez de Externe.Prim-ministrul britanic se va deplasa la Beijing unde se va întâlni cu omologul său chinez, Li Keqiang. Ulterior, va fi primită de președintele Xi Jinping, pentru ca vizita să se încheie vineri în metropola Shanghai (est).Vizita efectuată de Theresa May în China are loc într-un moment în care ieșirea țării din Uniunea Europeană (UE) este tema centrală a actualității în Marea Britanie.Camera Lorzilor, Camera superioară a Parlamentului britanic, a demarat, recent, examinarea unui proiect de lege privind retragerea din UE, un text crucial care va genera dezbateri aprinse.Pe de altă parte, guvernul May se află pus în dificultate în urma apariției în presă a unui raport intern legat de Brexit. Potrivit acestui document, economia britanică va avea de suferit după ieșirea din UE, prevăzută pentru martie 2019, indiferent de tipul de acord încheiat.Premierul britanic a sosit în China însoțită de soțul său, Philip May, și de reprezentanți a circa 50 de întreprinderi și organizații. Potrivit cabinetului său, este cea mai mare delegație trimisă vreodată în vizită oficială în străinătate.