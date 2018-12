Theresa May, şocată de atacul de la Strasbourg

Theresa May, șocată de atacul de la Strasbourg

Premierul britanic Theresa May s-a declarat șocată și întristată de atacul care a avut loc, marți seară, în orașul francez Strasbourg, după ce un individ înarmat a deschis focul asupra unor persoane în centrul orașului, omorând cel puțin patru persoane și rănind alte 11, relatează cotidianul Le Figaro.„Sunt șocată și întristată de atacul teribil de la Strasbourg. Gândurile mele se îndreaptă către toți cei care au fost afectați”, a declarat Theresa May, într-un mesaj postat pe contul său de Twitter.Președintele francez Emmanuel Macron și cel al Parlamentului European, Antonio Tajani, au transmis, prin intermediul rețelei de socializare online Twitter, mesaje de solidaritate față de victimele atacului armat de la Strasbourg, relatează Le Figaro.„Solidaritatea întregii națiuni pentru Strasbourg, victimele noastre și familiile lor”, a fost mesajul postat pe Twitter de Emmanuel Macron.De asemenea, Antonio Tajani a utilizat aceeași rețea online pentru a transmite un mesaj poporului francez:„Îmi exprim condoleanțele cele mai profunde familiilor victimelor. Nu ne plecăm capetele. Vom înfrânge terorismul și pe cei care ne atacă modul de viață. Parlamentul European continuă să funcționeze. Salut curajul forțelor de ordine.”Și premierul Canadei, Justin Trudeau, a transmis, prin intermediul contului său privat de Twitter, condoleanțe victimelor atacului de la Strasbourg.„În numele canadienilor, îmi ofer condoleanțele familiilor victimelor atacului teribil care a avut loc la târgul de Crăciunul de la Strasbourg. Valorile și tradițiile noastre nu vor fi niciodată înfrânte de asemenea fapte de lașitate. Gândurile noastre sunt alături de toți cei afectați”, a comentat prim-ministrul canadian Justin Trudeau.Autoritățile franceze continuă să îl caute activ pe presupusul autor al atacului. Este vorba de Chérif C., în vârstă de 29 de ani. Poliția a fost implicată într-un schimb de focuri cu autorul atacului și se presupune că acesta este rănit. Autoritățile susțin că individul figurează în baza de date a persoanelor suspecte și că poliția a vrut să îl aresteze preventiv marți dimineață, dar agenții nu l-au găsit la domiciliu.Premierul Franței, Édouard Philippe, a anunțat activarea celulei interministeriale de criză pentru suplimentarea măsurilor de securitate.Sute de agenți de poliție, jandarmi și militari au fost mobilizați în centrul orașului Strasbourg.Președintele Emmanuel Macron a fost informat despre incident și a încheiat brusc o recepție la care erau invitați parlamentari, desfășurată la Palatul Élysée.