Theresa May, primul lider străin ce va fi primit la Casa Albă

Ştire online publicată Luni, 23 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, o va primi, vineri, la Casa Albă, pe șefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anunțat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt prezidențial Sean Spicer, care a precizat că aceasta va fi primul lider străin ce îl va vizita pe Trump, transmite agenția France Presse, consultată de Agerpres.Potrivit lui Spicer, președintele mexican, Enrique Pena Nieto, va fi primit și el, pe 31 ianu-arie, de noul lider de la Washington.Premierul britanic Theresa May susține că va sublinia importanța NATO și a Uniunii Europene atunci când va avea prima întâlnire cu noul pre-ședinte american Donald Trump, a relatat, sâmbătă, Financial Times.În pofida faptului că Donald Trump a sugerat înainte de a fi învestit că NATO este „învechită”, May și-a declarat convingerea că noul președinte al SUA „recunoaște importanța și semnificația NATO”.„Sunt de asemenea încrezătoare că SUA vor recunoaște importanța cooperării pe care o avem în Europa pentru a asigura apărarea colectivă și securitatea colectivă”, a spus Theresa May.