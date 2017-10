THERESA MAY, primul lider european care îl va vizita pe TRUMP

09 Ianuarie 2017

Cu toate că echipa lui Trump nu a fost încă validată de Senat, Rex Tillerson, viitorul secretar de stat, lucrează deja la calendarul noii agende externe, ce va avea în vedere Marea Britanie ca aliat prioritar al SUA, după cum a indicat Trump în postările sale pe Twitter.Pe această rețea de socializare, viitorul lider american a confirmat vizita foarte specială pe care o va efectua Theresa May la Washington, la o dată încă neprecizată. Theresa May este primul lider european care va efectua o vizită oficială în SUA după învestirea noului lider de la Casa Albă, notează publicația ABC într-o analiză publicată luni.De altfel, încă din timpul campaniei electorale, Trump a promis că, dacă ajunge la Casa Albă, va continua relația specială tradițională dintre Washington și Londra și va acorda Marii Britanii prioritate în încheierea de noi acorduri economice și comerciale.Anunțul care confirmă acum această vizită survine după mai multe gesturi prin care au fost lăsate de-o parte unele mici asperități survenite în relația dintre Washington și Londra după victoria lui Trump, cum ar fi nemulțumirea șefei guvernului britanic față de apropierea dintre Trump și liderul naționaliștilor britanici, Nigel Farage, despre care viitorul președinte american a sugerat că ar dori să fie numit ambasador al Marii Britanii în SUA, idee respinsă de Londra.Theresa May l-a criticat pe Trump și pentru modul în care acesta a tratat femeile în timpul campaniei electorale, dar ea a spus recent în fața presei că l-a iertat.Pe de altă parte, șefa executivului britanic și-a manifestat sprijinul pentru declarațiile de susținere ale lui Trump față de Israel și a criticat poziția împotriva continuării colonizării evreiești în Cisiordania exprimată de actualul secretar de stat american, John Kerry.