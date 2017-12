Theresa May pierde la limită un vot crucial în Parlament

Vineri, 15 Decembrie 2017.

Premierul britanic, Theresa May, a pierdut, miercuri, un vot crucial legat de Brexit în Parlament, din cauza revoltei unei părți a taberei sale conservatoare, scoțând în evidență slăbiciunea acesteia în ajunul unui summit european, transmite AFP.În pofida eforturilor depuse de-a lungul zilei, de guvern, pentru a i se opune, amendamentul a fost adoptat cu 309 voturi pentru și 305 împotrivă la finalul dezbaterilor care au durat mai multe ore, în cadrul examinării unui proiect de lege guvernamental asupra Brexit-ului.Theresa May dispune de o slabă majoritate de numai 13 voturi în Camera Comunelor. Acest amendament, propus de un deputat al majorității conservatoare, fostul procuror general Dominic Grieve, prevede că orice acord final încheiat cu Bruxellesul trebuie ratificat de un vot cu caracter obligatoriu al Parlamentului de la Westminster.Adoptarea lui ilustrează poziția dificilă a premierului Theresa May, care, după rezultatul surprinzător la legislativele din iunie și pierderea majorității guvernamentale, poate fi înlăturată din funcție printr-o frondă parlamentară.